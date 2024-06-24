سيناريوهات التأهل في المجموعتين الثالثة والرابعة لـ «يورو 2024»



برلين (أ ف ب)



فيما يأتي حظوظ وسيناريوهات التأهل إلى الدور ثمن النهائي لكأس أوروبا ألمانيا 2024 لكرة القدم، في كل من المجموعتين الثالثة والرابعة، قبل الجولة الثالثة الأخيرة المقررة مبارياتها الثلاثاء، وذلك حسب موقع الاتحاد الأوروبي للعبة «اليويفا»:

- المجموعة الثالثة -إنجلترا أولى (4 نقاط) أمام الدنمارك (نقطتان) وسلوفينيا (نقطتان) وصربيا الأخيرة (نقطة).

يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني، إلى جانب أفضل 4 منتخبات حلّت ثالثة في المجموعات الست إلى الدور ثمن النهائي.

- تلتقي إنجلترا في الجولة الأخيرة مع سلوفينيا في كولن، والدنمارك مع صربيا في ميونيخ.

إنجلترا: تتأهل إلى ثمن النهائي في حال الفوز أو التعادل أمام سلوفينيا، كما تتأهل في حال الخسارة شرط عدم فوز الدنمارك على صربيا، وتحسم الصدارة بفوزها على سلوفينيا أو بتعادلها، شرط عدم فوز الدنمارك، أما في حال تعادلها وفوز الدنمارك، تحسم الصدارة عبر فارق الأهداف بسبب تعادل المنتخبين في المواجهة المباشرة بينهما 1-1، أو فارق الأهداف المسجلة أو اللعب النظيف أو التصنيف، لا يمكن لإنجلترا أن تنهي المجموعة في المركز الأخير بأي حال من الأحوال.

الدنمارك: تتأهل في حال الفوز على صربيا، إذا تعادلت هي وسلوفينيا يحتكم إلى فارق الأهداف وما يليه من شروط فك التعادل بين المنتخبات لتحديد صاحب المركز الثاني بسبب تعادل المنتخبين في المواجهة المباشرة 1-1، أو لتحديد الأول والثاني في حال فوز المنتخبين بمباراتيهما أو المركزين الثالث والرابع في حال خسارتهما أمام صربيا وإنجلترا.

سلوفينيا: تتأهل في حال فوزها على إنجلترا، وتتصدر في حال فوزها وتعادل أو خسارة الدنمارك، إذا فازت سلوفينيا والدنمارك يحدد البطل الوصيف بفارق الأهداف وما يليه من شروط فك التعادل بين المنتخبات، والأمر ذاته ينطبق على تحديد المركزين الثاني والثالث بينهما إذا تعادلا أو المركزين الثالث والرابع في حال خسارتهما، أما في حال خسارة سلوفينيا وتعادل صربيا، يحتكم إلى الشروط نفسها لتحديد المركزين الثالث والرابع بينهما بسبب تعادلهما في المواجهة المباشرة 1-1.

صربيا: تتأهل في حال فوزها على الدنمارك وعدم فوز سلوفينيا على إنجلترا، إذا فازت صربيا وسلوفينيا، ستكون سلوفينيا الثالثة خلف إنجلترا بسبب المواجهة المباشرة (0-1)، إذا تعادلت صربيا وخسرت سلوفينيا يتحدد المركزين الثالث والرابع بينهما على أساس فارق الأهداف وما يليه من شروط فك التعادل بين المنتخبات، وتفقد صربيا أي حظ بالتأهل إذا خسرت أو إذا تعادلت وسلوفينيا لم تخسر أمام إنجلترا.



- المجموعة الرابعة -هولندا أولى (4 نقاط) أمام فرنسا (4 أيضاً) والنمسا (3) وبولندا (أقصيت بعد فشلها في جمع أي نقطة).

يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى جانب أفضل 4 منتخبات حلّت ثالثة في المجموعات الست إلى الدور ثمن النهائي.

- تلتقي هولندا مع النمسا في برلين وفرنسا مع بولندا في دورتموند.

هولندا: تتأهل كبطلة أو وصيفة للمجموعة في حال التعادل أو الفوز على النمسا، تتصدر المجموعة في حال فوزها وتعادل فرنسا أو إذا فازت وتعادل «الديوك»، ستحل ثانية إذا تعادلت وفازت فرنسا، إذا فازت هولندا وفرنسا أو تعادلتا، ويُحتَكم إلى فارق الأهداف وما يليه من شروط فك التعادل للفصل بينهما نتيجة تعادلهما في المواجهة المباشرة (0-0)، وفي حال خسارة المنتخبين يحتكم إلى الشروط ذاتها لتحديد الثاني والثالث.

فرنسا: تتأهل أولى أو ثانية إذا تجنبت الهزيمة أمام بولندا، أو في حال عدم فوز النمسا على هولندا، وتتصدر في حال فوزها وتعثر هولندا، إذ فاز المنتخبان أو تعادلا سيُحتكم إلى فارق الأهداف، وما يليه من شروط فك التعادل للفصل بينهما في تحديد المركزين الأول والثاني أو الثاني والثالث في حال خسارة المنتخبين.

النمسا: تتأهل كأولى أو ثانية في حال فوزها على هولندا، وتتصدر إذا فازت على هولندا وتعثرت فرنسا أمام بولندا، إذا تعادلت النمسا وخسرت فرنسا، وتحلّ ثالثة خلف «الديوك» بفارق المواجهة المباشرة (0-1).

بولندا: فقدت الأمل بالحلول بين المراكز الثلاثة الأولى، وتكتفي بالرابع الأخير حتى في حال فوزها وخسارة النمسا، وذلك بسبب المواجهة مع الأخيرة التي فازت 3-1.