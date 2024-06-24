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الرياضة

ديوكوفيتش يطيح ألكاراز من «الوصافة»

ديوكوفيتش يطيح ألكاراز من «الوصافة»
24 يونيو 2024 14:07

 
باريس (أ ف ب)

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سينر.. «لقب العشب»


أزاح الصربي نوفاك ديوكوفيتش الذي من المتوقع أن يشارك في بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى للتنس، الأسبوع المقبل منافسه الإسباني كارلوس ألكاراز عن المركز الثاني، فيما احتفظ الإيطالي يانيك سينر بصدارة تصنيف رابطة محترفي التنس (أيه تي بي) الصادر الاثنين.
واستفاد ديوكوفيتش (37 عاماً) من عدم مشاركته في الدورات أخيراً، ومن فقدان ألكاراز للقبه في دور كوينز التحضيرية لبطولة ويمبلدون بخروجه من ثمن النهائي أمام البريطاني جاك درايبر، للتقدم في الترتيب.
وفي أول دورة يشارك فيها بصفته الأول عالمياً، أحرز سينر لقب دورة هاله الألمانية الأحد بمواجهة البولندي هوبرت هوركاتش (27 عاماً) الذي تقدم للمركز السابع في أفضل تصنيف في مسيرته.
وكان سينر دخل التاريخ بعدما بات أول إيطالي يتربّع على الصدارة، مقابل تراجع ديوكوفيتش من المركز الأول إلى الثالث، وذلك بعدما تقدّم عليه أيضاً ألكاراز الفائز بلقب بطولة رولان جاروس الفرنسية.
ودفع ديوكوفيتش الذي تربّع على قمة الترتيب 428 أسبوعاً قياسياً، ثمن انسحابه في باريس قبل مباراته في الدور ربع النهائي بسبب إصابة في الغضروف المفصلي للركبة اليمنى.
واستفاد سينر من انسحاب ديوكوفيتش، وتربّع على صدارة التصنيف، لأنه كان يتعيّن على الصربي بلوغ المباراة النهائية، لضمان بقائه على عرش تصنيف الكرة الصفراء.
وتراجع الأسترالي أليكس دي مينور الذي ارتقى الأسبوع الماضي، لأفضل مركز في مسيرته، بعدما بات سابعاً عالمياً نتيجة إحرازه لقب دورة سيرتوخيبموس الهولندية، للمركز التاسع بعد خروجه من الدور الأول لدورة كوينز.
وفي تصنيف رابطة المحترفات «دبليو تي أيه»، بقي الوضع على حاله في نادي العشر الأوليات حيث تتصدر البولندية إيجا شفيونتيك بفارق كبير أمام الأميركية كوكو جوف والبيلاروسية أرينا سابالينكا.
وتقدّمت البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا، المصنفة أولى عالمياً سابقاً، ثلاثة مراكز لتحتل المرتبة السادسة عشرة.
وبدورها، ارتقت الروسية آنا كالينسكايا «25 عاماً» التي خسرت في نهائي برلين الأحد أمام الأميركية جيسيكا بيجولا الخامسة، سبعة مراكز لتحتل المركز الخامس والعشرين في أفضل تصنيف في مسيرتها.

التنس
ويمبلدون
نوفاك ديوكوفيتش
كارلوس ألكاراز
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