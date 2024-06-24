هدف يمنح 50 ألف يورو لكل لاعب في ألمانيا!

برلين (د ب أ)



أدى هدف التعادل الذي سجله منتخب ألمانيا في الدقائق الأخيرة من اللقاء أمام سويسرا، إلى حصول الفريق على أول جائزة في مشواره ببطولة أمم أوروبا 2024 لكرة القدم.

ويحصل كل لاعب في القائمة المكونة من 26 لاعباً على 50 ألف يورو «53 ألفاً و500 دولار» من الاتحاد الألماني لكرة القدم، بعد تصدر المجموعة الأولى. ويحصل كل لاعب أيضاً على 50 ألف يورو أخرى، حال التأهل لدور الثمانية، ويمكن أن يرتفع المبلغ إلى 400 ألف يورو لكل لاعب، إذا فازت ألمانيا باللقب في 14 يوليو المقبل.

وترتبط الجوائز المالية بأداء الفريق وهو الإجراء الذي كان متبعاً في البطولات الماضية، فإذا كانت ألمانيا خسرت أمام سويسرا، واحتلت المركز الثاني في المجموعة، لما حصل الفريق على جائزة مالية، رغم التأهل لدور الـ 16، ولم يحصل لاعبو ألمانيا على مكافأة مالية، بعد التأهل للدور الثاني في بطولة اليورو الأخيرة عام 2021، بسبب احتلال المركز الثاني، قبل الخروج من دور الـ16، وتكرر الأمر نفسه في كأس العالم بالعام التالي، بعدما خرج الفريق من دور المجموعات.

وتحصل الاتحادات المشاركة في البطولة على مبالغ مالية كبيرة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ويبلغ إجمالي جوائز البطولة 331 مليون يورو، تقسم على أساس المشاركة والأداء، حيث يحصل الفريق البطل على جائزة يمكن أن تصل إلى 28 مليوناً و500 ألف يورو.

ومن المنتظر أن يحصل الاتحاد الألماني لكرة القدم على 13 مليوناً و250 ألف يورو، بعد تأهله لدور الـ16 في صدارة المجموعة الأولى، ويضمن التأهل لدور الثمانية للاتحاد الألماني جائزة مالية أخرى بقيمة 50. 2 مليون يورو، تزيد إلى 4 ملايين يورو، بالتأهل لقبل النهائي، ويحصل بطل اليورو على 8 ملايين يورو، إضافية مقابل 5 ملايين يورو للوصيف.