نهيان بن مبارك يزور فعاليات «صيف أبوظبي الرياضي»

أبوظبي (وام)

زار معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، فعاليات صيف أبوظبي الرياضي 2024، الذي تنظمه مجموعة أدنيك بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، حتى 23 أغسطس المقبل بمركز أدنيك أبوظبي.

تقام الفعاليات على مساحة تزيد على 34 ألف متر مربع وتتضمن أنشطة رياضية جماعية للجمهور مصممة لتعزيز التفاعل بين مختلف أفراد المجتمع وتحفيزهم على اتباع أسلوب حياة نشط وصحي.

واستمع معاليه خلال جولة بالفعاليات إلى شرح مفصّل من عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي عن الأنشطة التي يتضمنها صيف أبوظبي الرياضي 2024. ويوفر «صيف أبوظبي الرياضي 2024» مساحات رياضية لمختلف مستويات اللياقة البدنية لدى أفراد المجتمع، بهدف جعل الرياضة نمطاً للحياة اليومية، للارتقاء بجودة حياة جميع أفراد المجتمع.

وأشاد معاليه بالتنظيم المميز والجهود المبذولة لتوفير تجربة استثنائية لأفراد المجتمع، مشيراً إلى أن صيف أبوظبي الرياضي يجسد روح التسامح والتآخي الإنساني. يُذكر أن صيف أبوظبي الرياضي يتضمن في نسخته الثالثة أنشطة رياضية جديدة، هي الكريكيت والتنس ومضمار الحواجز إلى جانب كرة القدم والبادل ومضمار الجري بطول 1 كم والكريكيت وكرة الريشة والكرة الطائرة وتنس الطاولة واللياقة البدنية.