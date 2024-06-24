5 مباريات خارجية لإعداد البطائح

علي معالي (دبي)



كشفت شركة البطائح لكرة القدم، عن ملامح الفترة المقبلة، من إعداد «الراقي» للموسم الجديد، بإعلان موعد ومكان المعسكر الخارجي، أو عدد المباريات، وأيضاً بداية الفحص الطبي لجميع اللاعبين في المحطة الأولى من التحضيرات.

ويتضمن البرنامج 3 محطات تبدأ بالفحص الطبي 10 يوليو، ويعقبها السفر إلى سلوفينيا 14 يوليو، ويخوض الفريق 5 مباريات متدرجة المستوى، في المعسكر الخارجي، قبل العودة إلى أرض الوطن 8 أغسطس.

ورغم حالة الاستقرار في قائمة اللاعبين الأجانب، باستمرار البرازيلي باولينهو، والكاميروني أناتولي أبانج، وديني بورخيس من الرأس الأخضر، والإيفواري أورليش ميليكي، والاستغناء عن الكاميروني بومال، تبقى المشكلة في تعويض غياب سيكو بابا، مع كيفية استمرار درويش محمد المعار من الشارقة، وعبدالعزيز هيكل وبيليه من شباب الأهلي، وكذلك تعويض الاستغناء عن بعض اللاعبين المواطنين الذين يمثلون عنصراً مهماً في التشكيلة التي يعتمد عليها الكرواتي جوران توميتش مدرب الفريق.