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الرياضة

«قضاة ملاعبنا» يشاركون في «السيمنار الآسيوي»

«قضاة ملاعبنا» يشاركون في «السيمنار الآسيوي»
24 يونيو 2024 16:33

 
أبوظبي (الاتحاد)

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يُشارك 7 من قضاة ملاعبنا في سيمنار حكام النخبة الذي يُنظمه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وتستضيفه العاصمة السعودية الرياض من 24 إلى 28 يونيو الجاري، وذلك في إطار التحضيرات للمسابقات القارية المقبلة، على صعيدي الأندية والمنتخبات الوطنية.
وتضم قائمة حكامنا الدوليين المشاركين في السيمنار عادل النقبي، عمر آل علي، أحمد عيسى درويش، سلطان محمد صالح، يحيى الملا، أحمد الراشدي، وسبت عبيد.
ويتم في السينمار شرح التعديلات الجديدة على قوانين كرة القدم 2024-2025، كما تناقش المحاضرات مخالفات اللاعبين داخل منطقة الجزاء، وحالات التسلل، ولمس الكرة لليد، والمخالفات التكتيكية، بالإضافة لشخصية حكم الساحة في قيادة المباراة، وأساليب التحرك والتمركز الصحيح في رصد المخالفات واتخاذ القرار المناسب لكل حالة وفقاً لقانون اللعبة وتحديثاته.
فيما يشتمل الجانب العملي على تطبيق ما تم مناقشته خلال المحاضرات النظرية، فضلاً عن عقد مجموعة من التدريبات البدنية اليومية، وكذلك اختبارات اللياقة البدنية لجميع الحكام المشاركين.

الإمارات
اتحاد الكرة
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
السعودية
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