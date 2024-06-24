ماكلروي يعود إلى «أبوظبي إتش إس بي سي» للجولف

أبوظبي (الاتحاد)

يعود روري ماكلروي إلى نادي «ياس لينكس»، للمشاركة في بطولة «أبوظبي إتش إس بي سي» للجولف التي تقام خلال الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر المقبل، واضعاً نصب عينيه السعي للفوز بصدارة تصنيف «السباق إلى دبي» من رولكس، للمرة السادسة في مسيرته، ويستطيع المشجعون الآن التسجيل للحصول على تذاكر مجانية، بينما يتجه الموسم نحو ذروته المثيرة.

وحجز متصدر التصنيف الحالي مكانه بالفعل في الحدث قبل الأخيرة في «السباق إلى دبي» 2024، بفضل فوزه في بطولة «هيرو دبي ديزرت كلاسيك»، أول أحداث سلسلة رولكس لهذا الموسم، كما حصل على المركز الثاني في بطولة «دبي إنفيتيشنال»، وقدم أداءً قوياً في أول ثلاث بطولات كبرى لهذا الموسم.

تعد بطولة «أبوظبي إتش إس بي سي»، الحدث الأول من التصفيات الختامية لجولة دي بي ورلد، والتي تتضمن سلسلة من حدثين جديدين، تشمل أيضاً بطولة جولة «دي بي ورلد»، البطولة الأخيرة للموسم، حيث سيتم تتويج بطل «السباق إلى دبي»، وسيجتمع أفضل 70 لاعباً متاحاً في ختام فعاليات «باك 9» في أبوظبي في منافسة مثيرة خلال اقتراب هذا الموسم من النهاية الحاسمة.

ويتطلع اللاعب الأول أوروبياً، والفائز بأربعة ألقاب كبرى للحفاظ على اللقب ومعادلة سيف باليستيروس الذي حقق «كأس هاري فاردون» ست مرات، الذي يقف على بعد لقبين فقط من ألقاب كولن مونتجمري الثمانية صاحب الرقم القياسي بعدد مرات الفوز بلقب بطل الموسم.

وقال ماكلروي: «ليس الأمر سراً أنني أحب لعب الجولف في الشرق الأوسط، وستكون فرصة اللعب في هذين الحدثين المتتالين طريقة رائعة لإنهاء الموسم».

وأضاف: «أود أن أرفع الكأس في أبوظبي، وأن تتاح لي الفرصة لتصدر تصنيف السباق إلى دبي مرة أخرى».

بالإضافة إلى كل المنافسات، التي ستكون على الملعب، سيكون هناك برنامج كامل من الأحداث لجميع أفراد الأسرة خلال أسبوع البطولة، بما في ذلك الأنشطة المخصصة للأطفال، وشاشات كبيرة لتحسين تجربة المشاهدة وغيرها من الأنشطة الجذابة، بالإضافة إلى يوم السيدات الشهير ويوم الأسرة يومي السبت والأحد على التوالي، كما ستتوفر حفلات موسيقية وغنائية حية كل يوم يؤديها بعض المواهب الأكثر شهرة في دولة الإمارات.

يمكن للمشجعين الذين يبحثون عن تجربة راقية الاختيار من بين مجموعة من الخيارات، يوفر شاليه البطولة شرفة حصرية مطلة على المنطقة الخضراء للحفرة رقم 18، مما يمنح المشجعين الفرصة لرؤية كل الاحداث عن قرب، فضلاً عن مكان مريح للاسترخاء والاستمتاع باليوم.