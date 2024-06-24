«الديوك» يتلقى «نبأين سعيدين» قبل مواجهة بولندا

أنور إبراهيم (القاهرة)

تلقى منتخب فرنسا اليوم نبأين سعيدين، قبل مواجهة منتخب بولندا غداً الثلاثاء في المباراة الثالثة والأخيرة للدورالأول من بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024».

النبأ الأول يتعلق بنجم خط الوسط إدواردو كامافينجا لاعب ربال مدريد الإسباني، والذي لم يلعب إلا 19 دقيقة فقط خلال المباراة الأولى أمام النمسا «1-0»، بينما لم يلعب المباراة الثانية أمام هولندا «0-0»، لتعرضه للإصابة خلال مباراة ودية لعبها «الديوك» أمام فريق بادربورن، حيث كان يقيم المنتخب الفرنسي، غداة المباراة الأولى، واضطراره لمغادرة الملعب، لينزل بدلاً منه وارين زائير- إيمري متوسط ميدان باريس سان جيرمان.

ووضع الجهازالطبي للمنتخب «كيساً من الثلج» على قدمه اليمنى المصابة من باب الاحتياط، ورغم أنه كان قادراً على المشاركة في المباراة الثانية أمام منتخب هولندا، إلا أن الجهازالفني بقيادة ديديه ديشامب المدير الفني فضل إراحته.

وكشفت صحيفة «ليكيب» النقاب عن أن كامافينجا تدرب اليوم بصورة عادية مع بقية زملائه، ما يعني إمكانية مشاركته في مباراة الغد أمام بولندا، إذا رأى الجهاز الفني ذلك.

والنبأ السعيد الآخر، يتعلق بنجم الفريق الأول وقائده كيليان مبابي، الذي تعرض لكسر في أنفه خلال مباراة فريقه الأولى أمام منتخب النمسا، إذ شارك «فتى بوندي المدلل» في التدريبات الجماعية مرتدياً قناعاً واقياً للوجه، ومن المتوقع مشاركته في مباراة بولندا غداً.

وذكرت شبكة راديو وتلفزيون «مونت كارلو سبورت» أن ديشامب فضل عدم المجازفة بالدفع بكابتن الفريق خلال مباراة هولندا الأخيرة، طالما أن المباراة لم تكن حاسمة في التأهل للدورالثاني، ولكنه ربما يعيد النظر ويقرر إشراكه من بداية مباراة بولندا، على أمل الفوز وضمان صدارة المجموعة.