بوجاتشار جاهز للتحدي في «طواف فرنسا»

يتطلع تادي بوجاتشار دراج فريق الإمارات، إلى تدوين اسمه في سجل إنجازات الدراجات، بمحاولة الفوز في طواف فرنسا الذي يقام من 29 يونيو الجاري إلى 21 يوليو المقبل، وينطلق من مدينة فلورنسا الإيطالية.

يشارك بوجاتشار في طواف فرنسا للمرة الخامسة، ويدخل التحدي بقمة الحماس والجاهزية، بعدما أكمل تحضيراته.

استهل بوجاتشار الموسم بالمشاركة في سباق «ستراد بيانكي»، واحتفل بالفوز برفع دراجته فوق رأسه، وهو المشهد الذي اعتاد المشجعون على رؤيته طوال العام.

وبالانتقال إلى طواف كتالونيا، ظل بوجاتشار يستعد لسباقات جراند تور، من خلال صقل مهاراته في سباق المراحل، واستمر مستواه في التحسن التدريجي، بدءاً من ستراد بيانكي، وتجلى ذلك في فوز حاسم على قمة فالتر 2000 في المرحلة الثانية. ورغم انعدام الرؤية في الجبال، خرج بوجاتشار من بين الغيوم متقدماً على المجموعة، ممسكاً بقميص الدراج المتصدر بيديه، وأصبح تصدره واضحاً ولا يمكن اللحاق به بعد فوزه بالتصنيف العام وتصنيف النقاط والجبال، إلى جانب حصد ثلاثة انتصارات أخرى في سباق المراحل، مما منحه بداية قوية للموسم.

وأعقب ذلك سباق لييج-باستون-لييج، والذي شهد تألق بوجاتشار الذي انتزع فوزه التاريخي السادس، معززاً مكانته أحد أفضل الدراجين.

وبمشاركته بجيرو دا إيطاليا، تمكن بوجاتشار من حفر اسمه، حيث حقق الفوز بست مراحل، وتنافس بالقميص الوردي لمدة 20 يوماً، وحقق هامش فوز مذهلاً بفارق 9 دقائق و56 ثانية على منافسيه.

يصب بوجاتشار تركيزه الآن على طواف فرنسا، ويدرك أنه ليس وحيداً في سعيه لحصد الفوز، وينضم إليه آدم ييتس وخوان أيوسو وجواو ألميدا، لتقديم المزيد من الدعم على المسارات الجبلية، ويقدم مارك سولير وبافيل سيفاكوف الدعم على التضاريس، بينما يقوم تيم ويلينز ونيلز بوليت بإكمال تشكيلة نجوم الفريق.

ويقدم طواف فرنسا 2024 مشهداً مثيراً، مع وجود بوجاتشار في قلب الحدث، والذي حقق بداية الموسم رائعة، ويستمر بالمستوى الرائع حتى الآن.