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الرياضة

أرناوتوفيتش يصف مشاركته الثالثة مع النمسا بـ «المذهلة»

أرناوتوفيتش يصف مشاركته الثالثة مع النمسا بـ «المذهلة»
24 يونيو 2024 18:17

 
برلين (أ ف ب)

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قال قائد منتخب النمسا ماركو أرناوتوفيتش، إنّ مشاركته الثالثة في كأس أوروبا لكرة القدم «مذهلة» بعد تجربتين سابقتين مخيبتين للآمال، حيث يتطلع فريقه لحجز مكان له في الدور ثمن النهائي.
وكان أرناوتوفيتش في عداد التشكيلة النمساوية التي اكتفت بتسجيل هدف واحد، والحصول على نقطة واحدة في نسخة العام 2016، قبل الخروج من الدور ثمن النهائي للنسخة الماضية، بعد التمديد أمام إيطاليا في البطولة التي أرجئت الى عام 2021 بسبب جائحة كوفيد-19.
ويستطيع المنتخب النمساوي احتلال أحد المركزين الأولين في المجموعة الرابعة بحال فوزه على هولندا، في حين أنّ التعادل سيضمن له مبدئياً أن يكون بين أفضل 4 منتخبات في المركز الثالث والتأهل إلى الدور المقبل.
وقال أرناوتوفيتش مهاجم إنتر ميلان الإيطالي «عندما لعبت أول بطولة أوروبية لي، لم يكن الأمر رائعاً، المرة الثانية كان هناك كوفيد، لذلك لم يكن الأمر رائعاً، لكن هذه المرة كانت مذهلة، الكثير من المرح».
وأردف «السيناريو الأمثل هو الفوز غداً، وبعد ذلك سنرى، لكن الأهم هو مباراة الغد».
دخل أرناوتوفيتش من دكة البدلاء في المباراة الأولى التي خسرها منتخب بلده 0-1 أمام فرنسا، لكنه عاد وشارك أساسياً في المباراة التالية، ونجح في التسجيل وقيادة النمسا للفوز على بولندا 3-1 والاقتراب من التأهل.
بدأ اللاعب مسيرته لاعباً ناشئاً في هولندا مع تفينتي أف سي، وأشار إلى أنها ستكون لحظة مميزة أن يواجه المنتخب البرتقالي.
وقال اللاعب البالغ من العمر 35 عاماً، والذي يعتبر اللغة الهولندية من بين اللغات الست التي يمكنه التحدث بها «لقد كانت (هولندا) بيتي الثاني، ذهبت إلى هناك عندما كنت صغيراً جداً».
وأردف «لقد تعلمت الكثير من البلاد ومن الناس هناك، لذا نعم، إنه يوم خاص غداً».
تملك النمسا أيضاً فرصة إنهاء دور المجموعات في الصدارة بحال فوزها، وفشل فرنسا في الفوز بالمباراة الأخرى على بولندا التي باتت أصلاً خارج حسابات التأهل.
وسيضعهم احتلال المركز الثاني بمواجهة وصيف المجموعة الخامسة، والتي تضم كلا من بلجيكا، رومانيا، أوكرانيا وسلوفاكيا.
واعترف الألماني رالف رانجنيك مدرب النمسا قائلاً «أفضل أن أنهي السباق في المركز الأول، لكن علينا أن نفوز وألا تفعل فرنسا ذلك، ومن غير المرجح أن يحدث الأمران».
وأردف «سأقبل بالمركز الثاني، المركز الثالث معقّد للغاية، لقد نظرت الى الحسابات ولكني استسلمت لأنه معقد للغاية».
يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى جانب أفضل 4 منتخبات حلّت ثالثة في المجموعات الست إلى الدور ثمن النهائي.

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