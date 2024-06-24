فارجا.. «كسور متعددة»



شتوتجارت (أ ف ب)



تخطى المهاجم المجري بارناباش فارجا مرحلة الخطر، بعدما تعرض لـ«كسور متعددة» في الوجه قد تتطلب إجراء جراحة، وفق ما أفاد الاتحاد الوطني للعبة، وذلك عقب اصطدام عنيف خلال الفوز على أسكتلندا 1-0 ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى لكأس أوروبا 2024 المقامة في ألمانيا.

ونُقل مهاجم فيرينتسفاروش المجري خارج الملعب على حمالة بعد تعرضه لسقطة عنيفة عقب تنفيذ ركلة حرة في الدقيقة 68.

سقط اللاعب البالغ 29 عاماً بعنف على مؤخرة رقبته، بعدماً اصطدم بمرفق الحارس الأسكتلندي أنجوس جان، وتدخل زملاؤه لمساعدته وشكلوا دائرة حوله وبسطوا ملاءة بنية اللون، بعدما بدا غير قادر على التحرك، وتدخل الطاقم الطبي بعد فترة تردد لإسعافه وإجلائه من الملعب وسط تصفيق الجماهير واللاعبين الذين تأثروا بما حصل.

قال الإيطالي ماركو روسّي مدرب المجر «كان الوضع مربكاً، ما أخبرني به اللاعبون، هو أنه في ذلك الوقت بدا أن بارني لم يكن واعياً، لذلك كان الجميع قلقاً للغاية بشأن حالته، وبشأن حقيقة وصول الأطباء متأخرين قليلاً، يمكننا أن نقول ذلك».

وتابع «لحسن الحظ، يمكننا الآن أن نقول إن بارني لم يعد في خطر، من المحتمل أن يخضع لعملية جراحية في الساعات القليلة المقبلة، لأنه أصيب بكسر هنا «يشير إلى خده ومحجر عينه»، إذا ذهبنا أبعد في المنافسة بالطبع لن يكون جزءاً من الفريق».

من ناحيته، كتب الاتحاد المجري لكرة القدم على «أكس» بعد اللقاء «حالة بارناباش فارجا مستقرة، لاعب المنتخب المجري موجود حالياً في أحد مستشفيات شتوتجارت، سنبلغكم على الفور إذا كانت هناك أي أخبار عن حالته».

وتعرض برناباش فارجا لكسور متعددة في العظم، وأصيب بارتجاج في المخ»، متوقعاً أن يخضع على الأرجح لعملية جراحية.

ووفقاً لتقارير قناة «ماجنتا تي في» الألمانية، كان فارجا واعياً ويتحدث عندما تم نقله إلى المستشفى في شتوتجارت.

وتحدث رولاند شالاي، مهاجم فرايبورج الألماني، عما حدث لزميله، قائلاً «لقد كان الأمر فظيعاً، كانت لحظة رهيبة أن نرى بارناباش على هذه الحالة، ولحسن الحظ، فهو في حالة أفضل بكثير، ومن المحتمل أن يخضع لعملية جراحية بسيطة، ونحن نتطلع إلى أنه سيتمكن من العودة بسرعة».

وأكد المهاجم المجري الذي اختير رجل المباراة «قاتلنا من أجله طوال الـ15 إلى 20 دقيقة المتبقية، أردنا الفوز من أجله ونهدي هذا الفوز له».

وحافظت المجر على حظوظها ببلوغ ثمن النهائي بفضل الهدف القاتل للبديل كيفن تشوبوت في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع في مرمى أسكتلندا متذيلة الترتيب (نقطة)، لتحتل المركز الثالث في مجموعتها برصيد 3 نقاط خلف ألمانيا المضيفة المتصدرة (7) وسويسرا الثانية (5).