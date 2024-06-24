الإثنين 24 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«شوماخر الصغير» يعود إلى «الفورمولا-1»

«شوماخر الصغير» يعود إلى «الفورمولا-1»
24 يونيو 2024 18:34

 
برلين (د ب أ)

أخبار ذات صلة
فيرستابن يجدد التألق في «جائزة إسبانيا»
أبوظبي تستضيف ختام «عالمية السوبر كروس» 4 ديسمبر


ذكرت تقارير صحفية، أن ميك شوماخر نجل الأسطورة مايكل شوماخر، ربما يكون أمامه فرصة للعودة إلى منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات «الفورمولا-1» الأسبوع المقبل، وخوض تجربة مع فريق ألبين.
وأشارت بوابة «ماجازين» الألمانية المتخصصة في سباقات السيارات إلى أن شوماخر سيقود سيارة ألبين على مضمار في فرنسا يوم الثالث من يوليو المقبل، حيث سيتشارك مع السائق الاحتياطي جاك دووان.
وينافس شوماخر مع ألبين في بطولة العالم للتحدي، كما يشارك كسائق تجارب وسائق احتياطي مع فريق مرسيدس في «فورمولا-1»، وشارك ميك نجل الأسطورة مايكل شوماخر الفائز بلقب بطولة العالم سبع مرات، مع فريق هاس في موسم «الفورمولا-1» في عامي 2021 و2022 قبل استبعاده.
وهناك مقعد شاغر في صفوف ألبين للموسم المقبل، نظراً لأن استيبان أوكون لن يستمر، ويصبح بيير جاسلي هو السائق الوحيد في صفوف الفريق.
ويعد كارلوس ساينز سائق فيراري ضمن قائمة المرشحين للانضمام إلى ألبين، حيث سيرحل عن فيراري في نهاية الموسم، ليفسح المجال أمام قدوم الأسطورة البريطاني لويس هاميلتون الفائز باللقب سبع مرات.

الفورمولا-1
بطولة العالم للفورمولا-1
الألماني رالف شوماخر
آخر الأخبار
فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأونروا
الأخبار العالمية
مفوض الأونروا: الوكالة ضرورية حتى حل القضية الفلسطينية
اليوم 18:51
جزء من تابوت في موقع اكتشاف 33 مقبرة أثرية في مصر
الترفيه
الكشف عن آثار تعود لعصور مختلفة في مصر
اليوم 18:40
«شوماخر الصغير» يعود إلى «الفورمولا-1»
الرياضة
«شوماخر الصغير» يعود إلى «الفورمولا-1»
اليوم 18:34
فارجا.. «كسور متعددة»
الرياضة
فارجا.. «كسور متعددة»
اليوم 18:28
حاكم منطقة داغستان يزور الكنيس الذي تعرض للهجوم
الأخبار العالمية
ارتفاع جديد لحصيلة الهجمات الدامية في داغستان
اليوم 18:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©