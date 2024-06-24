«شوماخر الصغير» يعود إلى «الفورمولا-1»



برلين (د ب أ)



ذكرت تقارير صحفية، أن ميك شوماخر نجل الأسطورة مايكل شوماخر، ربما يكون أمامه فرصة للعودة إلى منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات «الفورمولا-1» الأسبوع المقبل، وخوض تجربة مع فريق ألبين.

وأشارت بوابة «ماجازين» الألمانية المتخصصة في سباقات السيارات إلى أن شوماخر سيقود سيارة ألبين على مضمار في فرنسا يوم الثالث من يوليو المقبل، حيث سيتشارك مع السائق الاحتياطي جاك دووان.

وينافس شوماخر مع ألبين في بطولة العالم للتحدي، كما يشارك كسائق تجارب وسائق احتياطي مع فريق مرسيدس في «فورمولا-1»، وشارك ميك نجل الأسطورة مايكل شوماخر الفائز بلقب بطولة العالم سبع مرات، مع فريق هاس في موسم «الفورمولا-1» في عامي 2021 و2022 قبل استبعاده.

وهناك مقعد شاغر في صفوف ألبين للموسم المقبل، نظراً لأن استيبان أوكون لن يستمر، ويصبح بيير جاسلي هو السائق الوحيد في صفوف الفريق.

ويعد كارلوس ساينز سائق فيراري ضمن قائمة المرشحين للانضمام إلى ألبين، حيث سيرحل عن فيراري في نهاية الموسم، ليفسح المجال أمام قدوم الأسطورة البريطاني لويس هاميلتون الفائز باللقب سبع مرات.