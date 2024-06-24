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الرياضة

تغريم الدنمارك بسبب «لافتة مسيئة»

تغريم الدنمارك بسبب «لافتة مسيئة»
24 يونيو 2024 19:06

 
برلين (د ب أ)

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عوقب الاتحاد الدنماركي لكرة القدم بغرامة مالية قيمتها 10 آلاف يورو «10 آلاف و700 دولار»، بسبب لافتة مسيئة رفعتها جماهيره خلال مباراة إنجلترا في يورو 2024 بألمانيا.
وأكد الاتحادان الدنماركي والأوروبي لكرة القدم قرار الغرامة، حيث أشار الاتحاد الأوروبي إلى أن الرسالة الموجودة على اللافتة لا تليق بحدث رياضي.
ولم يكشف الاتحاد الأوروبي عن تفاصيل لكن اللقطات أظهرت مشجعين للدنمارك يحملون لافتة مكتوباً عليها «اللعنة على الاتحاد الأوروبي» في المباراة التي أقيمت بمدينة فرانكفورت يوم الخميس الماضي.
وصرح رئيس الاتحاد الدنماركي إريك بروجر راسموسن عبر قناة (تي في 2) المحلية أنهم سيدفعون الغرامة المالية، لكنهم سيحاولون التعرف على هوية الذين رفعوا اللافتة، وإذا نجحت المحاولة سيجبروهم على دفع الغرامة.
وقال راسموسن «نأمل أيضاً في أن يفكر مرتين كل من يذهب إلى الملعب ليح

كأس أمم أوروبا
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الدنمارك
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