الاتحاد الأوروبي يرد على انتقادات المجر!

برلين (د ب أ)



نفى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) مزاعم دومينيك سوبوسلاي مهاجم المنتخب المجري، بشأن تأخر علاج زميله بارناباش فارجا خلال المباراة أمام أسكتلندا مساء الأحد في الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة الأولى لبطولة أمم أوروبا 2024 لكرة القدم في ألمانيا.

وذكر «اليويفا» في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية «التنسيق بين الجهاز الطبي في موقع الحدث كان احترافياً وكل شيء تم بناء على الإجراءات الطبية المعمول بها».

وأضاف اليويفا «لم يكن هنا أي تأخير في العلاج ومساعدة اللاعب».

ويحتاج فارجا لاعب منتخب المجر لإجراء عملية جراحية، بعد إصابته خلال المواجهة أمام أسكتلندا، حيث خضع إلى علاج طويل على أرض الملعب. بعد اصطدامه بأنجوس جان، حارس مرمى أسكتلندا في الشوط الثاني من عمر المباراة التي أقيمت بمدينة شتوتجارت الألمانية.

وسرعان ما أشار لاعبو المجر إلى أن فارجا يعاني أزمة صحية، وبدت عليهم علامات التوتر في الوقت الذي كانت فيه الفرق الطبية تتولى علاج اللاعب.

وبعد أكثر من 6 دقائق من العلاج، تم نقل فارجا خارج الملعب على محفة، بينما تم رفع الملاءات لحمايته من الأنظار.

بعد وقت قصير من انتهاء اللقاء، أكد اتحاد كرة القدم المجري أن حالة فارجا «29 عاماً» مستقرة.

جاء في بيان صادر عن الاتحاد المجري لكرة القدم، نقلته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): «حالة بارناباش فارجا مستقرة، ويتواجد لاعب فرنسفاروش حالياً في إحدى مستشفيات شتوتجارت، ونبلغكم على الفور في حال وجود أي أخبار عن وضعه الصحي».

من جانبه، صرح الحارس الأسكتلندي أنجوس جان لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «لقد كان الأمر ضبابياً بعض الشيء، اعتقدت أنني يجب أن آتي، واعتقدت أنني قمت بعمل جيد، لقد كان الأمر مؤلماً بعض الشيء، نأمل أن يكون فارجا بخير، لا أستطيع حقاً أن أتذكر الكثير عن ذلك».

ووجه سوبوسلاي انتقادات إلى الطاقم الطبي لعدم التوجه سريعاً لأرض الملعب، مشيراً إلى أن الثانية تفرق في هذه المواقف الطارئة، لكن اليويفا رد في بيان أوضح فيه «تدخل طبيب الفريق حدثت في غضون 15 ثانية من الواقعة، أعقبها تدخل فوري من طبيب الاستاد، لإجراء فحص أولي للإصابة وتقديم العلاج المناسب». وأضاف البيان «طاقم الطوارئ المجهز كان ينتظر خارج أرض الملعب وفقاً للبروتوكول ودخل بالمحفة إلى أرض الملعب فور طلب الجهاز الطبي».