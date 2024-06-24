«عامل الميكانيكا» يخلع القلوب في «اليورو»!



معتز الشامي (ميونيخ)



خلع المهاجم المجري، بارناباس فارجا القلوب، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة منتخب بلاده ضد أسكتلندا في ختام دور المجموعات في «يورو 2024».

ففي الدقيقة 68 من المباراة، اصطدم بارناباس فارجا بلاعبي وحارس أسكتلندا داخل منطقة الجزاء خلال تنافسهم على الكرة، قبل أن يسقط مغشياً عليه.

وتدخل الجهاز الطبي على الفور لمعالجة اللاعب، وقام لاعبو المجر بالتغطية لمنع رؤية الإصابة التي بدت صعبة للغاية.

وتمّ إخراج اللاعب من المستطيل الأخضر عبر النقالة، وسط شعور الحضور بالقلق، في حين ظهر بعض لاعبي المجر وهم يذرفون الدموع ، فمن هو فارجا؟

بحسب الصحفي المجري ماريسا بالوياج، فإن اللاعب المولود في روسيا، نشأ في المجر، وكان لديه مهارات كرة قدم غير نمطية، لكن كان جسده نحيفاً بعض الشيء، وقرر الانتقال إلى النمسا، وانضم إلى فريق إيبيراو، حيث لعب في الدرجة الخامسة مقابل 500 يورو شهرياً، وأوضح بالوياج أن فارجا كان يعمل مساعداً في ورشة ميكانيكا، وبعد سن العشرين، لعب 5 مواسم أخرى بين أندية ماترسبرج ولافنيتز في الدوري النمساوي بالدرجة الثانية، ليسجل 11 هدفاً في 29 مباراة.

وأضاف «بعد سنوات من المعاناة في الدوريات الأدنى، عاد فارجا إلى المجر في موسم 2022-2023 وسجل 26 هدفاً مع باكسي، وفاز بلقب الهداف ولاعب العام في سن 28 عاماً، وفي 2023، انتقل إلى فيرينتسفاروش، وسجل 19 هدفاً في 21 مباراة في جميع المسابقات، قبل أن يستدعيه ماركو روسي مدرب المجر، للمرة الأولى في مارس 2024.