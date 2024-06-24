«سكا دي ليجل» بطل كأس رئيس الدولة للخيول العربية في إيطاليا



ميلانو (وام)



فاز الجواد «سكا دي ليجل» بلقب المحطة الثالثة لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، التي أقيمت في مضمار سان سيرو بمدينة ميلانو الإيطالية، ضمن أجندة سلسلة سباقات النسخة رقم 31.

وتمكن الجواد «سكا دي ليجل» المنحدر من نسل «المرتجز - سيا بنت أكبر»، من الفوز باللقب في المحطة الإيطالية، بعد قطع مسافة السباق البالغة 2000 متر بزمن 02:18:03 دقيقة، وحل بالمرتبة الثانية «الرفاع» المنحدر من نسل «المرتجز- سليمة بنت منجز»، فيما جاء بالمركز الثالث دبينوليس «ديفامير - أولينا باي فينارد».

وأقيم السباق تحت الأجواء الممطرة، ضمن الفئة الثانية المخصصة للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق، وشهد مشاركة نخبة مرابط الخيل العربي في إيطاليا وأوروبا.

وقام كل من سعيد المهيري، ممثل اللجنة المنظمة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، وماتيا كادروبي رئيس الاتحاد الإيطالي للخيل العربية، بتتويج البطل وتسليم الكؤوس للمدرب والفارس.

ونجحت الكأس الغالية من تحقيق أهدافها لدعم الملاك والمربين للخيل العربي في إيطاليا، وتعزيز استمراريتها وتواجدها في السباقات الأوروبية الكبيرة، تماشياً مع دعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ودوره الريادي في تحقيق نقلة نوعية في سباقات الخيول العربية بكافة دول العالم.

وتقام سلسلة سباقات الكأس الغالية ضمن خطط تطوير سباقات الخيل العربية، لمواصلة دعم الملاك والمربين حول العالم، وتعزيز تربية واقتناء الخيل العربي، للحفاظ على الإرث الأصيل، امتداداً لرؤية ونهج المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».