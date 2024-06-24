فيليب لام يختار مفاجأة «يورو 2024»



برلين (د ب أ)



توقع فيليب لام مدير بطولة كأس أمم أوروبا «يورو 2024» حدوث مفاجأة بين الفرق المتأهلة إلى المربع الذهبي للبطولة القارية، مع إمكانية أن تتحقق هذه المفاجأة من خلال منتخب النمسا.

وقال لام في تصريحات صحفية في لايبزج «أود رؤية فريقاً يصعد بشكل مفاجئ، وربما يبلغ المربع الذهبي، حيث لا يتوقعه أحد».

وأضاف «واثق في تأهل النمسا، لديهم فريق جيد، وربما تكون النمسا مفاجأة البطولة».

ويحتل منتخب النمسا المركز الثالث بالمجموعة الرابعة، لكن الفوز على هولندا الثلاثاء قد يمنح الفريق مواجهة أسهل في دور الستة عشر.

وتوقع لام أن يبلغ منتخب بلاده تحت قيادة المدرب يوليان ناجلسمان المربع الذهبي على الأقل، بعد التأهل إلى دور الستة عشر.

وأوضح لام «أي شيء قد يحدث، قبل كل شيء لدينا لاعبون جيدون للغاية، مثلما رأينا، إنهم يعملون أيضاً كفريق، رغم أنه من الصعب معرفة ما سيحدث في الأدوار الإقصائية، منتخب إسبانيا يبدو راسخاً بالنسبة لي».