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الرياضة

زابارني يرفض المشاركة في الأولمبياد

زابارني يرفض المشاركة في الأولمبياد
24 يونيو 2024 20:26

 
شتوتجارت (رويترز)

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قال قلب الدفاع الأوكراني إيليا زابارني، إنه رفض دعوة لتمثيل بلاده في منافسات كرة القدم بأولمبياد باريس 2024؛ لأنه يحتاج للراحة بعد موسم طويل.
وشارك اللاعب البالغ 21 عاماً في 37 مباراة مع بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المنصرم، قبل أن ينضم إلى تشكيلة منتخب أوكرانيا ببطولة أوروبا 2024.
وقال لقناة الاتحاد الأوكراني للعبة عبر يوتيوب، إن المشاركة في الأولمبياد في أعقاب البطولة التي تستضيفها ألمانيا لن تسمح له بالتعافي من موسم طويل ما قد يؤثر على استعدادات الموسم المقبل.
وأضاف «أوكرانيا تشارك في هذه البطولة (الأولمبياد) لأول مرة، إنه أمر جلل، لكنني إذا شاركت فيها، سأغيب عن تحضيرات بورنموث للموسم الجديد، لن أتمكن من التعافي والراحة».
واعتبر أن الراحة «مهمة جداً، ينتظرني موسم طويل في الدوري الممتاز، أحتاج للاستعداد بالصورة المناسبة».
وتلعب أوكرانيا أمام بلجيكا في شتوتجارت الأربعاء في ختام منافسات المجموعة الخامسة، التي تتساوى فرقها بثلاث نقاط.
وتحتاج أوكرانيا الفوز للتقدم إلى أدوار خروج المغلوب ضمن أول مركزين، ما قد يعني مزيداً من المباريات بالنسبة للمدافع الشاب.

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أولمبياد باريس 2024
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