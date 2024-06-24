كيميتش: تصريحاتي ضد بايرن ميونيخ من الماضي!



فرانكفورت (د ب أ)



قال جوشوا كيميتش مدافع المنتخب الألماني، إن التصريحات التي انتقد فيها إدارة نادي بايرن ميونيخ في برنامج وثائقي تليفزيوني لا تعكس علاقته الحالية مع الإدارة. وكان كيميتش أكد في تصريحات لبرنامج وثائقي بقناة «زد دي إف» يتناول فترة سابقة في بايرن ميونيخ إنه محبط ويشعر بالحزن، وأنه تُرك وحيداً في فترة أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث ظل لفترة طويلاً لا يرغب في الحصول على اللقاح. وقال كيميتش بعد المباراة التي تعادل فيها المنتخب الألماني مع سويسرا 1-1، في أمم أوروبا: «التصريحات كانت منذ عامين أو ثلاثة أعوام، هناك أشخاص آخرون مسؤولون في الوقت الحالي».

وكان بايرن ميونيخ في مرحلة انتقالية ما بين الإدارة السابقة بقيادة كارل هاينز رومينيجه ثم أوليفر كان، الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي.

ورحل كان عن منصبه العام الماضي، فيما يتولى يان كريستيان دريسن المنصب حالياً.

ويلعب كيميتش في بايرن ميونخ منذ عام 2015، ويمتد عقده حتى عام 2025، ودارت العديد من التكهنات حول رحيله هذا الصيف، لكي يحصل البايرن على رسوم مقابل انتقاله، أو يتم تجديد عقده.

وقال الظهير الأيمن للفريق إنه يركز في الوقت الحالي على أمم أوروبا، ويتوقع حدوث مفاوضات بعد ذلك، مؤكداً أن بايرن سيكون دائماً خياره الأول.

وأضاف: «الأمر لا يعتمد علي بمفردي، أنه يتعلق برؤية النادي وما يريده».