الإثنين 24 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كيميتش: تصريحاتي ضد بايرن ميونيخ من الماضي!

كيميتش: تصريحاتي ضد بايرن ميونيخ من الماضي!
24 يونيو 2024 20:29

 
فرانكفورت (د ب أ)

أخبار ذات صلة
جيراسي يطلب الرحيل عن شتوتجارت
زابارني يرفض المشاركة في الأولمبياد
بطولة أمم أوروبا «يورو 2024»
تابع التغطية كاملة


قال جوشوا كيميتش مدافع المنتخب الألماني، إن التصريحات التي انتقد فيها إدارة نادي بايرن ميونيخ في برنامج وثائقي تليفزيوني لا تعكس علاقته الحالية مع الإدارة. وكان كيميتش أكد في تصريحات لبرنامج وثائقي بقناة «زد دي إف» يتناول فترة سابقة في بايرن ميونيخ إنه محبط ويشعر بالحزن، وأنه تُرك وحيداً في فترة أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث ظل لفترة طويلاً لا يرغب في الحصول على اللقاح. وقال كيميتش بعد المباراة التي تعادل فيها المنتخب الألماني مع سويسرا 1-1، في أمم أوروبا: «التصريحات كانت منذ عامين أو ثلاثة أعوام، هناك أشخاص آخرون مسؤولون في الوقت الحالي».
وكان بايرن ميونيخ في مرحلة انتقالية ما بين الإدارة السابقة بقيادة كارل هاينز رومينيجه ثم أوليفر كان، الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي.
ورحل كان عن منصبه العام الماضي، فيما يتولى يان كريستيان دريسن المنصب حالياً.
ويلعب كيميتش في بايرن ميونخ منذ عام 2015، ويمتد عقده حتى عام 2025، ودارت العديد من التكهنات حول رحيله هذا الصيف، لكي يحصل البايرن على رسوم مقابل انتقاله، أو يتم تجديد عقده.
وقال الظهير الأيمن للفريق إنه يركز في الوقت الحالي على أمم أوروبا، ويتوقع حدوث مفاوضات بعد ذلك، مؤكداً أن بايرن سيكون دائماً خياره الأول.
وأضاف: «الأمر لا يعتمد علي بمفردي، أنه يتعلق برؤية النادي وما يريده».

كأس أمم أوروبا
يورو 2024
ألمانيا
بايرن ميونيخ
آخر الأخبار
ليون يواجه أرسنال ودياً في أغسطس
الرياضة
ليون يواجه أرسنال ودياً في أغسطس
اليوم 21:29
أفراد من الشرطة الماليزية
الأخبار العالمية
خلية مرتبطة بداعش خططت لمهاجمة الملك في ماليزيا
اليوم 21:23
الممرضة البريطانية لوسي ليتبي
الترفيه
ممرضة مدانة بقتل أطفال تحاكم في محاولة قتل طفل آخر
اليوم 20:57
والدة موراي تنتقد تسريب خبر غيابه عن ويمبلدون
الرياضة
والدة موراي تنتقد تسريب خبر غيابه عن ويمبلدون
اليوم 20:40
إيفرتون يمدد إعارة هاريسون من ليدز
الرياضة
إيفرتون يمدد إعارة هاريسون من ليدز
اليوم 20:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©