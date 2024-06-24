جيراسي يطلب الرحيل عن شتوتجارت



شتوتجارت (د ب أ)



ذكرت تقارير صحفية أن المهاجم الغيني الدولي سيرهو جيراسي طلب الرحيل عن فريقه شتوتجارت وصيف دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (البوندسليجا). وبحسب شبكة «سكاي سبورتس» وصحيفة «بيلد»، يحق لجيراسي الرحيل عن شتوتجارت مقابل دفع 18 مليون يورو (19 مليون دولار) لفريقه.

وقال جيراسي في وقت سابق إن الانتقال إلى بوروسيا دورتموند قد يكون مناسباً له، كما أشارت تقارير إعلامية إلى أن أندية ميلان الإيطالي وأرسنال وتشيلسي الإنجليزيين ترغب في التعاقد مع مهاجم منتخب غينيا.

وسجل جيراسي 28 هدفاً في الموسم الماضي، ليحتل وصافة قائمة هدافي «البوندسليجا» خلف الإنجليزي هاري كين هداف بايرن ميونيخ.

كما أسهم القناص الغيني بأهدافه في حصول شتوتجارت على وصافة «البوندسليجا» خلف باير ليفركوزن، ومتفوقاً على بايرن ميونخ، وبالتالي التأهل للمشاركة في دوري أبطال أوروبا، بعد أن كان الفريق على أعتاب الهبوط في الموسم قبل الماضي.

وفي عام 2022 تعاقد سفين ميسلينتات المدير الرياضي السابق لشتوتجارت، والذي عاد حالياً للعمل في دورتموند، مع جيراسي من صفوف رين الفرنسي.