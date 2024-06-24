الإثنين 24 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

إيفرتون يمدد إعارة هاريسون من ليدز

إيفرتون يمدد إعارة هاريسون من ليدز
آخر الأخبار
ليون يواجه أرسنال ودياً في أغسطس
الرياضة
ليون يواجه أرسنال ودياً في أغسطس
اليوم 21:29
أفراد من الشرطة الماليزية
الأخبار العالمية
خلية مرتبطة بداعش خططت لمهاجمة الملك في ماليزيا
اليوم 21:23
الممرضة البريطانية لوسي ليتبي
الترفيه
ممرضة مدانة بقتل أطفال تحاكم في محاولة قتل طفل آخر
اليوم 20:57
والدة موراي تنتقد تسريب خبر غيابه عن ويمبلدون
الرياضة
والدة موراي تنتقد تسريب خبر غيابه عن ويمبلدون
اليوم 20:40
إيفرتون يمدد إعارة هاريسون من ليدز
الرياضة
إيفرتون يمدد إعارة هاريسون من ليدز
اليوم 20:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©