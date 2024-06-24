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الرياضة

والدة موراي تنتقد تسريب خبر غيابه عن ويمبلدون

والدة موراي تنتقد تسريب خبر غيابه عن ويمبلدون
24 يونيو 2024 20:40

لندن (د ب أ)

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انتقدت جودي موراي، والدة نجم التنس البريطاني أندي موراي، الأنباء التي تسربت عن عدم جاهزية اللاعب الفائز بلقب بطولة ويمبلدون مرتين، للمشاركة في نسخة العام الحالي من البطولة.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»، أن مشاركة موراي «37 عاماً» في البطولة التي تنطلق الأسبوع المقبل أصبحت مثار غموض، بعد تواتر تقارير إعلامية في هذا الشأن.
وكانت رابطة لاعبي التنس المحترفين أكدت أن موراي سيغيب عن ويمبلدون، وذلك بعد خضوعه لجراحة في الظهر.
ورغم ذلك، جرى حذف الخبر عبر الحساب الرسمي للرابطة على موقع «إكس»، قبل أن يتم توضيح أن ما نشر يعود إلى تقرير لصحيفة تليجراف وجاء فيه أن موراي سيغيب لمدة ستة أسابيع، بعد إجراء عملية جراحية في العمود الفقري.
وعلمت «بي إيه ميديا» أن موراي لم يتخذ قراره بعد بالمشاركة من عدمها، على أن يتم تقييم ذلك في الأيام المقبلة.
ووصفت جودي موراي الأنباء والتسريبات بأنها مخيبة للآمال، وقالت عبر «إكس»: «حينما يتم تسريب تفاصيل طبية تخصك لوسائل الإعلام، من جانب شخص اعتقدت أنه يمكنك الوثوق به، فهذا أمر محبط للغاية».

التنس
أندي موراي
ويمبلدون
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