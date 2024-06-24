ليون يواجه أرسنال ودياً في أغسطس



ليون (أ ف ب)

أعلن نادي ليون الفرنسي أنه سيلتقي أرسنال الإنجليزي في مباراة ودية في كرة القدم في 11 أغسطس المقبل في لندن، في إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

وستكون هذه المباراة الاستعدادية الأخيرة لليون قبل خوضه الجولة الأولى من الدوري الفرنسي لموسم 2024 - 2025 ضد مضيفه رين في 18 أغسطس.

وكان أرسنال حل ثانياً وراء مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسيخوض مسابقة دوري الأبطال الموسم المقبل، في حين يلعب ليون في مسابقة الأوروبي «يوروبا ليج».

ويستهل ليون تدريباته للموسم الجديد في الخامس من يوليو، قبل أن يخوض معسكراً تدريبيا في النمسا، يجري فيه مباراة ودية ضد تيرول من الدرجة الأولى في 19 منه.

كما يخوض ليون مباراة استعدادية أخرى ضد تورينو الإيطالي في 31 يوليو.