الإثنين 24 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ليون يواجه أرسنال ودياً في أغسطس

ليون يواجه أرسنال ودياً في أغسطس
24 يونيو 2024 21:29

 
ليون (أ ف ب) 

 

أخبار ذات صلة
إيفرتون يمدد إعارة هاريسون من ليدز
جيراسي يطلب الرحيل عن شتوتجارت

أعلن نادي ليون الفرنسي أنه سيلتقي أرسنال الإنجليزي في مباراة ودية في كرة القدم في 11 أغسطس المقبل في لندن، في إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد.
وستكون هذه المباراة الاستعدادية الأخيرة لليون قبل خوضه الجولة الأولى من الدوري الفرنسي لموسم 2024 - 2025 ضد مضيفه رين في 18 أغسطس.
وكان أرسنال حل ثانياً وراء مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسيخوض مسابقة دوري الأبطال الموسم المقبل، في حين يلعب ليون في مسابقة الأوروبي «يوروبا ليج».
ويستهل ليون تدريباته للموسم الجديد في الخامس من يوليو، قبل أن يخوض معسكراً تدريبيا في النمسا، يجري فيه مباراة ودية ضد تيرول من الدرجة الأولى في 19 منه.
كما يخوض ليون مباراة استعدادية أخرى ضد تورينو الإيطالي في 31 يوليو.

الدوري الإنجليزي
أرسنال
الدوري الفرنسي
ليون
دوري أبطال أوروبا
يوروبا ليج
آخر الأخبار
ليون يواجه أرسنال ودياً في أغسطس
الرياضة
ليون يواجه أرسنال ودياً في أغسطس
اليوم 21:29
أفراد من الشرطة الماليزية
الأخبار العالمية
خلية مرتبطة بداعش خططت لمهاجمة الملك في ماليزيا
اليوم 21:23
الممرضة البريطانية لوسي ليتبي
الترفيه
ممرضة مدانة بقتل أطفال تحاكم في محاولة قتل طفل آخر
اليوم 20:57
والدة موراي تنتقد تسريب خبر غيابه عن ويمبلدون
الرياضة
والدة موراي تنتقد تسريب خبر غيابه عن ويمبلدون
اليوم 20:40
إيفرتون يمدد إعارة هاريسون من ليدز
الرياضة
إيفرتون يمدد إعارة هاريسون من ليدز
اليوم 20:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©