الزمالك يعلن عدم خوض مباراة القمة أمام الأهلي

القاهرة (د ب أ)



أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك عدم خوض الفريق المباراة أمام الأهلي، المقرر لها مساء الثلاثاء، في لقاء القمة ببطولة الدوري المصري لكرة القدم.

وقال الزمالك في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم الاثنين: «تؤكد إدارة النادي أنها تعلم جيداً أن جماهير الزمالك العظيمة دوماً تعشق اللحظات التي يلعب فيها فريق كرة القدم، كما تعلم أن المنافسة الشريفة كانت باستمرار شعارها على مدى أكثر من قرن من الزمان، إلا أن ظروفاً قهرية تمنعها من فعل ذلك في مباراة الدوري المقرر إقامتها غداً، نظراً لغياب مبدأ تكافؤ الفرص الذي ترسيه قواعد ومبادئ كرة القدم».

وأضاف البيان: «تتعهد الإدارة أن تعود في القريب العاجل للمنافسات الكروية الشريفة في دورينا، الذي نجله ونحترمه ، ونثمن مجهودات كافة الجهات التي تدعم صناعة كرة القدم في مصر، وفعلاً كنا نتمنى ألا نغيب عن الملاعب أبداً، فعذراً لأننا لا نملك سوى هذا القرار، وشكراً لتفهم الجماهير ودعمهم الذي لا يتوقف».

وكان مجلس إدارة الزمالك قد أعلن قبل أربعة أيام رفضه خوض مواجهة الأهلي، قبل لعب كل المنافسين المباريات المؤجلة ضمن منافسات مسابقة الدوري.