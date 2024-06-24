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الرياضة

«الشراع» في البحرين لخوض «دولية البارح 2024»

«الشراع» في البحرين لخوض «دولية البارح 2024»
25 يونيو 2024 01:20

أبوظبي (الاتحاد) 
يشارك منتخبنا الوطني للشراع الحديث في منافسات بطولة البارح الدولية للشراع الحديث في نسختها الثلاثين، والتي تنطلق غداً، وتستمر حتى يوم السبت المقبل في مملكة البحرين، بمشاركة أبرز نجوم هذه الرياضة من دول المنطقة.

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وتأتي مشاركة منتخبنا الوطني للشراع الحديث، في إطار خطط وبرامج اتحاد الشراع الحديث برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، لتوفير فرص الاحتكاك والمشاركات للاعبي المنتخبات الوطنية وتطوير وصقل مهاراتهم، استعداداً للاستحقاقات والمشاركات الإقليمية والدولية والقارية الكبيرة المرتقبة في عام 2024. ووجَّه محمد عبدالله العبيدلي، الأمين العام لاتحاد الشراع والتجديف الحديث، الشكر الجزيل للأندية الوطنية على تعاونها واهتمامها بتطوير مهارات اللاعبين واللاعبات، الأمر الذي رفع من جاهزية عناصر المنتخبات لخوض المشاركة المرتقبة في بطولة البارح، والتي تعد فرصة سانحة للاحتكاك والاستفادة من المشاركة. وهنأ محمد عبدالله العبيدلي، الاتحاد البحريني للرياضات البحرية، والشيخ خليفة بن عبدالله بن خليفة آل خليفة، رئيس الاتحاد العربي للشراع، رئيس الاتحاد البحريني للرياضات البحرية، بانطلاق النسخة الثلاثين، والتي تؤكد عراقة ومكانة البطولة، والتي باتت تمثل محطة مهمة في روزنامة الموسم.
أبطالنا.. موعد مع الإنجازات
يمثل المنتخب الوطني الذي يشارك في منافسات فئتي ألكا 4 وألكا 6، محمد خالد العويس وعبدالله المرزوقي ومروة الحمادي، حيث يخوضون التنافس في فئة ألكا 4، بينما تشارك ضحى البشر ومحمد عبد الكريم الحمادي ومحمد إسماعيل الحمادي في منافسات فئة ألكا 6.
ومن المنتظر أن يكون وفد منتخبنا الوطني قد وصل إلى المنامة، استعداداً لخوض منافسات بطولة البارح، والتي تعتبر محطة سنوية لكل منتخبات الخليج، إضافة إلى عدد من البلدان العربية والآسيوية، حيث تعد البطولة الأعرق في هذه الرياضة، وهي تحتفل هذا العام بإطفاء الشمعة رقم 30.
الجدير بالذكر أن منتخبنا الوطني للشراع الحديث يحرص كل عام، وتحديداً في النصف الثاني من يونيو، على المشاركة في هذه البطولة العريقة، والتي كانت محطة لاكتشاف وظهور نجوم ونجمات منتخباتنا الوطنية، حيث عانق أبطالنا وبطلاتنا العديد من الإنجازات في السنوات الماضية.

البحرين
المنتخب الوطني للشراع الحديث
الرياضة
أحمد بن حمدان بن محمد
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