إيطاليا تهرب من «الانتظار والوداع»!



لايبزج (أ ف ب)



عادت إيطاليا حاملة اللقب من بعيد، في مباراتها ضد كرواتيا، وانتزعت التعادل 1-1، في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع، وضمنت بطاقتها إلى ثمن النهائي في لايبزج، ضمن منافسات المجموعة الثانية من كأس أوروبا لكرة القدم، في حين حققت إسبانيا فوزها الثالث توالياً، وكان على حساب ألبانيا 1-0.

وأدى فوز إسبانيا إلى تأهل منتخبات فرنسا وهولندا (المجموعة الرابعة)، وإنجلترا (الثالثة) إلى ثمن النهائي أيضاً، بعد أن ضمنت على الأقل احتلال أحد ثلاثة مراكز من أصل 4 مؤهلة الى هذا الدور.

وتخوض هذه المنتخبات وجميعها تملك 4 نقاط حالياً، مبارياتها في الجولة الأخيرة الثلاثاء حيث تسعى لاحتلال أحد المركزين الأول أو الثاني، لضمان منافس أقل قوة في الدور التالي.

وكانت كرواتيا في طريقها إلى حجز بطاقتها إلى ثمن النهائي، عندما تقدمت بهدف قائدها الرمز لوكا مودريتش، وإلى وضع إيطاليا على لائحة الانتظار، لكن هدف البديل ماتيا زكانيي في الوقت بدل الضائع قلب المشهد، ووضع حاملة اللقب في ثمن النهائي وثالثة مونديال قطر أقرب إلى توديع البطولة.

وحصدت إسبانيا العلامة الكاملة (9 نقاط) في هذه المجموعة بفوزها الثالث على البانيا 1-0، وحسمت إيطاليا المركز الثاني برصيد 4 نقاط، مقابل اثنتين لكرواتيا وواحدة لألبانيا.

وباتت حظوظ كرواتيا شبه معدومة في التأهل.

وضربت إيطاليا موعداً مع سويسرا في ثمن النهائي السبت المقبل في برلين.

اندفعت كرواتيا بقوة مطلع الشوط الثاني، وحصلت على ضربة جزاء، عندما سدد أندري كراماريتش كرة من داخل المنطقة لمست يد البديل دافيدي فراتيزي أكدها حكم الفيديو المساعد «الفار»، انبرى لها القائد مودريتش لكن دوناروما تصدى لها ببراعة (54).

وعوَّض مودريتش بعد دقيقة واحدة، عندما استغل كرة مرتدة من الحارس دوناروما، أثر تصديه لكرة من مسافة قريبة لبوديمير، تهيأت أمام القائد الذي تابعها بيسراه من مسافة قريبة داخل المرمى (55).

وبات مودريتش أكبر لاعب يهز الشباك في كأس أوروبا بعمر 38 عاماً و289 يوماً، ماحياً الرقم القياسي السابق لمهاجم النمسا إيفيتشا فاستيتش عام 2008 في سن 38 عاماً و257 يوماً.

ونجح زكانيي في تسجيل هدف الفوز، عندما تلقى كرة من ريكاردو كالافيوري داخل المنطقة، سددها بروعة بيسراه وأسكنها الزاوية اليسرى البعيدة للحارس ليفاكوفيتش (90+8).

وحصدت إسبانيا بتشكيلة رديفة العلامة الكاملة في دور المجموعات، بتحقيقها الفوز الثالث توالياً، عندما تغلبت على البانيا 1-0 في دوسلدورف سجله فيران توريس في الدقيقة 13.

وتلتقي إسبانيا في ثمن النهائي الأحد المقبل مع ثالث المجموعة الأولى أو الرابعة أو الخامسة أو السادسة.

وبعد أن ضمن منتخب بلاده التأهل وصدارة المجموعة، قام مدرب إسبانيا لويس دي لا فوينتي بإجراء 10 تبديلات على تشكيلته الأساسية ولم يبق إلا على مدافع النصر السعودي أيمريك لابورت.

أما أبرز المشاركين فكان مهاجم ريال مدريد خوسيلو، وجناح لايبزج الألماني داني أولمو، في حين حمل خيسوس نافس شارة القائد بدلاً من ألفارو موراتا الذي جلس على دكة البدلاء.

وبات نافاس بعمر 38 عاما و216 يوماً، أكبر لاعب يدافع عن منتخب إسبانيا في بطولة كبرى (كأس العالم وكأس أوروبا) متخطياً الرقم القياسي السابق المسجل باسم الحارس السابق سانتياجو كانيساريس (36 عاماً و248 يوماً) في المباراة ضد السعودية في مونديال ألمانيا عام 2006، وذلك حسب وكالة «أوبتا» للإحصائيات.

في المقابل، غاب عن صفوف البانيا مهاجمها ميرليند داكو الذي أوقفه الاتحاد الأوروبي، بعد أن قاد المشجعين في هتافات مهينة بمكبر الصوت عقب التعادل مع كرواتيا 2-2 في الجولة الثانية.

مرر أولمو كرة أمامية رائعة، باتجاه توريس الذي تابعها بيسراه زاحفة بعيداً عن متناول الحارس الألباني ارتطمت بالقائم وتهادت داخل الشباك (13).