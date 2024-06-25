ليفاندوفسكي: لن أتوقف!



دورتموند (أ ف ب)



أكد هداف وقائد بولندا روبرت ليفاندوفسكي، أنه يريد مواصلة اللعب مع منتخب بلاده، رغم خروجه المبكر من نهائيات كأس أوروبا لكرة القدم في ألمانيا.

وقال ليفاندوفسكي في مؤتمر صحفي قبل مواجهة فرنسا في دورتموند، ضمن الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة: «سأبلغ السادسة والثلاثين قريباً، أتخيل أن الناس يتساءلون عن نهاية مسيرتي، لكن لا يزال لدي الحماس بداخلي، وسأستمر».

وغاب صاحب الرقم القياسي في عدد المباريات الدولية «150» والأهداف الدولية «81»، عن المباراة الاولى ضد هولندا 1-2 بسبب الإصابة في الفخذ تعرض لها في ودية ضد تركيا، قبل انطلاق الكأس القارية، ودخل في الدقيقة 60 من المباراة الثانية ضد النمسا 1-3.

وأوضح ليفاندوفسكي أن «المدرب هو الذي يقرر ما إذا كنت سألعب ضد فرنسا، لكنني جاهز، وجاهز ذهنياً للعب 90 دقيقة».

وختم قائلاً «إنهم أبطال العالم، سيكون تحدياً حقيقياً، فرنسا تملك لاعبين رائعين، لكن ليس لدينا ما نخجل منه، وسنقدم كل شيء».

وقاد مهاجم برشلونة الإسباني حاليا منتخب بلاده الى ربع نهائي كأس أوروبا عام 2016 في فرنسا وثمن نهائي مونديال 2022 في قطر.