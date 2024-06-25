الثلاثاء 25 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مودريتش «الزائر الأكبر» في تاريخ «اليورو»!

مودريتش «الزائر الأكبر» في تاريخ «اليورو»!
25 يونيو 2024 09:17

لايبزج (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
44.4 % تضع إيطاليا في «حرج» بين «الأبطال»!
«الرقصة الأخيرة» لمودريتش في ليلة «المعجزة الإيطالية»!
بطولة أمم أوروبا «يورو 2024»
تابع التغطية كاملة


بات قائد كرواتيا لوكا مودريتش أكبر لاعب يهز الشباك في تاريخ كأس أوروبا لكرة القدم، عندما سجل هدفاً لمنتخب بلاده في مرمى إيطاليا حاملة اللقب في لايبزج، ضمن الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية في نسخة ألمانيا.
وسجل لاعب وسط ريال مدريد الإسباني الهدف في الدقيقة 55، بعد دقيقة واحدة من إهداره ضربة جزاء تصدى لها حارس باريس سان جيرمان الفرنسي العملاق جانلويجي دوناروما.
وهز مودريتش الشباك بعمر 38 عاماً و289 يوماً، ماحياً الرقم القياسي السابق لمهاجم النمسا إيفيتشا فاستيتش عام 2008 في سن 38 عاماً و257 يوماً.

كأس أمم أوروبا
يورو 2024
ألمانيا
كرواتيا
إيطاليا
لوكا مودريتش
آخر الأخبار
44.4 % تضع إيطاليا في «حرج» بين «الأبطال»!
الرياضة
44.4 % تضع إيطاليا في «حرج» بين «الأبطال»!
اليوم 11:13
الحمرية بطل كأس الاتحاد للقوس والسهم بالفجيرة
الرياضة
الحمرية بطل كأس الاتحاد للقوس والسهم بالفجيرة
اليوم 11:00
"بلدية أبوظبي" تدعو للتقيد بالاشتراطات المطلوبة لتشغيل أحواض السباحة العامة
علوم الدار
"بلدية أبوظبي" تدعو للتقيد بالاشتراطات المطلوبة لتشغيل أحواض السباحة العامة
اليوم 10:49
«الرقصة الأخيرة» لمودريتش في ليلة «المعجزة الإيطالية»!
الرياضة
«الرقصة الأخيرة» لمودريتش في ليلة «المعجزة الإيطالية»!
اليوم 10:38
لام يعترف بصحة الانتقادات لـ «يورو 2024»!
الرياضة
لام يعترف بصحة الانتقادات لـ «يورو 2024»!
اليوم 10:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©