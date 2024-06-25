مودريتش «الزائر الأكبر» في تاريخ «اليورو»!

لايبزج (أ ف ب)



بات قائد كرواتيا لوكا مودريتش أكبر لاعب يهز الشباك في تاريخ كأس أوروبا لكرة القدم، عندما سجل هدفاً لمنتخب بلاده في مرمى إيطاليا حاملة اللقب في لايبزج، ضمن الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية في نسخة ألمانيا.

وسجل لاعب وسط ريال مدريد الإسباني الهدف في الدقيقة 55، بعد دقيقة واحدة من إهداره ضربة جزاء تصدى لها حارس باريس سان جيرمان الفرنسي العملاق جانلويجي دوناروما.

وهز مودريتش الشباك بعمر 38 عاماً و289 يوماً، ماحياً الرقم القياسي السابق لمهاجم النمسا إيفيتشا فاستيتش عام 2008 في سن 38 عاماً و257 يوماً.