الحمرية بطل كأس الاتحاد للقوس والسهم بالفجيرة

الفجيرة (الاتحاد)

اختتمت فعاليات كأس الاتحاد للقوس والسهم داخل الصالات بمجمع زايد الرياضي بالفجيرة، التي نظمها مجلس إدارة اتحاد اللعبة على مدار يومي السبت والأحد، بمشاركة 142 لاعباً ولاعبة، في مختلف الفئات يمثلون 11 نادياً.

وأحرز نادي الحمرية المركز الأول برصيد 8 ميداليات «5 ذهبيات، وفضية، وبرونزيتان»، وجاء نادي الشارقة الرياضي للمرأة وصيفاً برصيد 12 ميدالية، «4 ذهبيات، 5 فضيات، و3 برونزيات»، وجاء نادي المدام الثقافي الرياضي ثالثاً، برصيد 10 ميداليات، «ذهبيتان، و3 فضيات، و5 برونزيات».

وحصدت أكاديمية «دي آرشرز» المركز الرابع برصيد 3 ميداليات، «ذهبيتان، وبرونزية»، وحقق نادي أبوظبي للقوس والسهم المركز الخامس برصيد 8 ميداليات، «ذهبية، و6 فضيات، وبرونزية»، ونادي الشارقة للألعاب الفردية المركز السادس برصيد 3 ميداليات، «ذهبية وفضيتان».

ونال نادي الفجيرة للفنون القتالية المركز السابع برصيد 4 ميداليات، «ذهبية، وفضية، وبرونزيتان»، ونادي البطائح الثقافي الرياضي المركز الثامن برصيد 4 ميداليات«ذهبية، و3 برونزيات»، ونادي دبي لأصحاب الهمم المركز التاسع بميداليتين «ذهبية وبرونزية».

وشهد فعاليات البطولة، وتوج الفائزين، الدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس الاتحاد، بحضور عضوي مجلس الإدارة عادل الحمادي وعبدالله خوري.

وتوجه رئيس الاتحاد بالتهنئة إلى الفائزين، مشيداً في الوقت نفسه بالمستويات الفنية المتطورة، والمهارات المميزة للاعبين واللاعبات، وقال إنها تعكس الجهود الكبيرة من الأندية في تطوير إمكانات اللاعبين، وتمكينهم من القدرات التنافسية، التي تصب في مصلحة الارتقاء بالمنتخبات الوطنية.

وأكد الدكتور سعيد مصبح الكعبي استمرار جهود الاتحاد الداعمة لتطور اللعبة من خلال البرامج والخطط الطموحة للوصول بها إلى أفضل المستويات، التي تؤهل المنتخبات الوطنية للمنافسة على أفضل النتائج في الاستحقاقات الخارجية.