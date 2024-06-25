44.4 % تضع إيطاليا في «حرج» بين «الأبطال»!



عمرو عبيد (القاهرة)



اقتنص منتخب إيطاليا بطاقة التأهل «وصيفاً» في المجموعة الثانية بصعوبة، مكتفياً برصيد 4 نقاط ونسبة نجاح بلغت 44.4%، ليأتي ضمن قائمة أضعف حصاد في تاريخ «حاملي اللقب»، الذين نجحوا في تجاوز الدور الأول بالبطولة التالية، بعيداً عن الـ4 مرات التي شهدت إقصاء «حامل اللقب» من دوري المجموعات في النسخة اللاحقة، علماً بأن البطولة الأوروبية شهدت فشل «البطل» في التأهل إلى البطولة التالية 3 مرات.

وبين «الأبطال» الذين استهلوا حملة الدفاع عن «كؤوسهم» بتجاوز مرحلة المجموعات، يأتي «الأزوري» في ذيل تلك القائمة، مثلما كان الحال مع البرتغال في النسخة الماضية، حيث جمع «البحارة» 4 نقاط أيضاً بنسبة النجاح نفسها، 44.4%، بل إن «السليساو» زاد على ذلك باحتلاله المركز الثالث، ولولا تغيير نظام البطولة لما تأهل «حامل لقب يورو 2016» إلى الدور التالي في نسخة 2020، حيث تأهل ضمن قائمة أفضل الثوالث وقتها، والغريب أن الدنمارك حامل لقب بطولة 1992، جمع الرصيد والنسبة نفسيهما في نسخة 1996، لكن مركزه الثالث في المجموعة لم يؤهله إلى بداية «الإقصائيات» حسب النظام القديم.

ويُعد المنتخب الهولندي صاحب أفضل نتائج لـ«حامل اللقب» في مرحلة المجموعات بالبطولة التالية، حيث حصد «البرتقالي» في نسخة 1992 5 نقاط من أصل 6، بفوزين وتعادل، مسجلاً نسبة نجاح بلغت 83.3%، واحتل صدارة المجموعة آنذاك، يليه كلاً من فرنسا في نُسخة 2004 وإسبانيا في 2012، بعدما جمع كلاً منهما 7 نقاط، بنسبة نجاح بلغت 77.8%، وجاء كلاهما أيضاً في المركز الأول بكل مجموعة وقتها.

كما ظهر «لا روخا» بصورة قريبة في نسخة 2016، عندما حصد 6 نقاط من انتصارين وهزيمة وحيدة، محققاً وقتها نسبة نجاح بلغت 66.7%، أهدته وصافة المجموعة وبطاقة التأهل، ورغم مرور تشيكوسلوفاكيا من مرحلة المجموعات في بطولة 1980، برصيد 3 نقاط من أصل 6 بنسبة نجاح 50%، إلا أن «حامل لقب نُسخة 1976» خاض مباراة تحديد صاحب المركز الثالث مباشرة حسب القواعد الخاصة بأصحاب المركز الثاني في كل مجموعة، في حين أن نفس الرصيد والنسبة لم يُنقذا ألمانيا من الخروج من دوري المجموعات في بطولة 1984، حيث احتل آنذاك المركز الثالث.

أخيراً، تذيّل منتخبا اليونان وألمانيا القائمة التاريخية للأبطال الذين ظهروا في دوري مجموعات النُسخ التالية بصورة عامة، حيث احتل كلاهما المركز الأخير في المجموعة، وكان الوضع «مُخيّباً» لـ«أحفاد الإغريق»، لأن حامل لقب نسخة 2004 خرج بحصيلة «صفرية» من دوري المجموعات، بعد خسارة جميع مبارياته في بطولة 2008، بينما اكتفى «الماكينات» بطل 1996 بحصد نقطة وحيدة من إجمالي 9 في النُسخة التالية عام 2000، بعد تعادل مع رومانيا وهزيمتين، كانت أقلها قسوة على يد إنجلترا قبل السقوط بـ«الثلاثية المُذلة» للبرتغال عبر «هاتريك» سيرجيو كونسيساو.