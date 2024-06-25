دي زيربي يقترب من تدريب مرسيليا

مرسيليا (أ ف ب)



توصّل مرسيليا الفرنسي إلى اتفاق مبدئي مع الإيطالي روبرتو دي زيربي، لتولي الإشراف على الفريق الأول في كرة القدم، كما أعلن النادي المتوسطي.

وغادر دي زيربي ناديه السابق برايتون الإنجليزي في نهاية الموسم الماضي، وسيحلّ بدلاً من جان لوي جاسيه على رأس الجهاز الفني لمرسيليا.

وقال مرسيليا في بيان: «يعلن نادي مرسيليا بأنه توصل إلى اتفاق مبدأي مع روبرتو دي زيربي».

وتابع «يعمل النادي حالياً مع مختلف الأطراف، لإتمام وصول المدرب الإيطالي وجهازه الفني في الأيام المقبلة».

ويعتبر التعاقد مع دي زيربي ضربة معلم لمرسيليا الذي أنهى الموسم في المركز الثامن في الدوري الفرنسي، ولن يشارك في المسابقات الأوروبية الموسم المقبل.

وكان اسم دي زيربي ارتبط بأكثر من نادٍ أبرزها تشيلسي، وبدرجة أقل مانشستر يونايتد الإنجليزيين وبايرن ميونيخ الألماني.

وكان دي زيربي قاد برايتون في موسمه الأول معه إلى نصف نهائي كأس إنجلترا، وإلى التأهل إلى الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» للمرة الأولى في تاريخه، قبل أن يحتل المركز الحادي عشر في موسمه الثاني، بعد أن تخلى عن أكثر من لاعب أساسي في صفوفه، أبرزهم الإكوادوري مويسيس كايسيدو إلى تشيلسي، والأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر المنتقل إلى ليفربول.