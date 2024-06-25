«مو» ضحية «الحادث المؤلم»!



يوجين (أ ف ب)



لن تتمكن أثينج مو من الدفاع عن ذهبية سباق 800 متر في أولمبياد باريس المقرر هذا الصيف، وذلك بعد تعثرها خلال تجارب انتقاء المنتخب الأميركي الذي سيشارك في الدورة الثالثة والعشرين من الألعاب الصيفية الاثنين في يوجين.

وتعثرت ابنة الـ22 عاماً التي كانت من أبرز اكتشافات أولمبياد طوكيو صيف 2021، بعد 200 متر على انطلاق النهائي على مضمار «هايوورد فيلد».

وتخطت الفائزة أيضاً بذهبية التتابع 4 مرات، 400 متر في أولمبياد طوكيو خط نهاية السباق والدموع على وجنتيها، بعد فشلها في العودة من بعيد، وتعويض الوقت الذي أهدرته جراء تعثرها.

وسلطت هذه الحادثة المؤلمة الضوء على الطبيعة القاسية للتجارب الأولمبية الأميركية في المضمار والميدان، إذ تعتبر من الأحداث الأكثر تنافسية في ألعاب القوى العالمية خارج البطولات الكبرى.

يتأهل إلى الألعاب الأولمبية أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كل حدث، من دون أن تؤخذ في الحسبان النتائج الأخرى التي سجلها الرياضيون طوال الموسم.

ولم تشارك مو، بطلة العالم لعام 2022، في أي لقاء هذا الموسم بسبب الإصابة، ورغم ذلك بدت في وضع مريح خلال تصفيات السباق في التجارب الأميركية، ومرشحة لحجز مكانها في الفريق الأولمبي.

لكن التعثر قضى على آمالها، لتكون الولايات المتحدة مُمَثَلة في سباق 800 م خلال الأولمبياد الفرنسي عبر نيا أكينز التي حلت أولى بزمن قدره 1:57.36 دقيقة، آلي ويلسون وجولييت ويتاكر اللتين حلتا في المركزين الثاني والثالث توالياً.

وفي المسابقات الأخرى التي أقيمت في يوجين، فاز كوينسي هول بسباق 400 متر للرجال بزمن 44.17 ثانية، متفوقاً على مايكل نورمان (44.41 ثانية) وكريس بايلي (44.42 ث)، بينما أضاع اليافع كوينسي ويلسون (16 عاماً) فرصة التأهل إلى باريس 2024 بعدما احتل المركز السادس.

وما زال بإمكان ويلسون السفر إلى العاصمة الفرنسية كجزء من فريق التتابع 4 مرات، 400 متر.

وأظهر بطل العالم لسباق 110 أمتار حواجز غرانت هولواي أنه مستعد لإضافة الميدالية الذهبية الأولمبية إلى سجله، بعدما حقق أفضل زمن لهذا العام بتسجيله 12.92 ثانية في التصفيات.