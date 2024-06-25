برشلونة يُنقذ سانشو من «جحيم تن هاج»

أنور إبراهيم (القاهرة)

بعد أن اتخذت إدارة مانشستر يونايتد قراراً نهائياً بالإبقاء على الهولندي إيريك تن هاج مديراً فنياً للفريق في الموسم الجديد، سارعت بعرض الجناح الإنجليزي جادون سانشو (24 عاماً) للبيع، بعد أن انتهت إعارته لبروسيا دورتموند الألماني هذا الصيف، وكان العرض الأول من برشلونة، حيث أبدى الألماني هانسي فليك المدير الفني الجديد إعجابه بالنجم الإنجليزي.

وتم استبعاد سانشو من الفريق الأول لـ «الشياطين الحمر» لما يقرب من 6 أشهر، بعد أن دخل في شجار علني مع تن هاج الموسم الماضي، واضطرت إدارة اليونايتد إلى إعارته في النصف الثاني من الموسم إلى بروسيا دورتموند.

وذكرت صحيفة «سبورت» عبر موقعها الإلكتروني أن مانشستر يونايتد على استعداد لبيع سانشو، لأن تن هاج يرفض وجوده طالما لم يعتذر عما بدر منه تجاهه، وقالت الصحيفة إن اليونايتد حدد 60 مليون يورو «50 مليون جنيه إسترليني» ثمناً لبيعه، غير أن إدارة «البلاوجرانا» أكدت أنها ليست على استعداد لدفع هذا المبلغ الكبير، ما يعني ضرورة أن يفكر اليونايتد في إعارته مجدداً.

وكان اليونايتد دخل في مفاوضات منذ شهرين مع مسؤولي البارسا بشأن إمكانية انتقال سانشو إلى الكتالوني، إلا أن برشلونة رفض الفكرة بعد أن اصطدم بالمبلغ الكبير، الذي طلبه اليونايتد.

وقالت الصحيفة إن بروسيا دورتموند الألماني ويوفنتوس الإيطالي تراجعا أيضاً عن التفكير في شراء اللاعب بسبب سعره الكبير، ويبدو أن فكرة البيع النهائي لسانشو مستبعدة تماماً هذا الصيف، وربما يقتصر أمره على الإعارة، طالما أن تن هاج يرفض وجوده مع الفريق.

وفي سياق متصل، ذكرت مصادر صحفية إسبانية أنه بعد إقالة تشافي هيرنانديز من منصب المدير الفني وتعيين الألماني هانسي فليك بدلاً منه، يفكر النادي في التعاقد مع جناح لتدعيم خط هجومه.

وتردد الحديث عن الكولومبي لويس دياز جناح ليفربول والجناح الإسباني نيكو ويليامز لاعب أتليتك بلباو، غير أن المصادر نفسها أشارت إلى أنه لابد من بيع الجناح البرازيلي رافينيا أولاً قبل التفكير في التعاقد مع أي من هؤلاء النجوم، أما بالنسبة لسانشو، فإن الإعارة قد تكون حلاً، طالما أن التعاقد مستبعد بسبب سعره الكبير، وخاصة في ظل إعجاب فليك به.