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الرياضة

يوسف حيدر يفوز بفضية العالم للقفز بالمظلات في سلوفينيا

يوسف حيدر يفوز بفضية العالم للقفز بالمظلات في سلوفينيا
25 يونيو 2024 14:07

 
دبي (وام)

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فاز يوسف حيدر صنقور، لاعب منتخب القفز بالمظلات، بالمركز الثاني والميدالية الفضية في بطولة كأس العالم للقفز الحر بالمظلات، التي أقيمت منافساتها بمدينة بليد بسلوفينيا، بمشاركة 224 متسابقاً يمثلون 45 فريقاً من مختلف أنحاء العالم.
وأكد نصر حموده النيادي، رئيس اتحاد الرياضات الجوية، أن الإنجاز الذي حققه نجم الإمارات وسط منافسة قوية من أبطال اللعبة في العالم، يجسد التطور الكبير للاعبي منتخب الإمارات، وقدرتهم على تحقيق أفضل النتائج في البطولات كافة، بفضل الدعم الذي تحظى به اللعبة من القيادة الرشيدة.

الإمارات
القفز بالمظلات
سلوفينيا
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