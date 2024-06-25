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الرياضة

ميليوتزي يستعيد ذاكرة ألقاب «السباق إلى دبي» للجولف

ميليوتزي يستعيد ذاكرة ألقاب «السباق إلى دبي» للجولف
25 يونيو 2024 14:30

دبي (الاتحاد)
استعاد اللاعب الإيطالي جويدو ميليوتزي ذاكرة التتويج بالألقاب في جولة «دي بي ورلد» للجولف، التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، بدعم من موانئ دبي العالمية، ليحقق أول ألقابه منذ 637 يوماً، عقب فوزه في بطولة «كيه إل إم» الهولندية المفتوحة التي أقيمت في الملعب الوطني في أمستردام.
جاء فوز ميليوتزي بعد ماراثون طويل، إذ انتهت الجولة الرابعة والأخيرة بتساويه مع الإنجليزي جو دين والسويدي ماركوس كينولت برصيد 11 ضربة تحت المعدل لكل لاعب، مما جعل الثلاثي يحتكم لجولة فاصلة أولى، انتهت بتعادلهم مجدداً برصيد 4 ضربات تحت المعدل، ثم تفوق الإيطالي في الجولة الفاصلة الثانية بتسجيله 4 ضربات تحت المعدل مقابل 5 ضربات تحت المعدل لمنافسيه.
وبهذا الانتصار اقتحم الإيطالي ذو الـ 27 عاماً، قائمة العشر الأوائل «توب 10» في الترتيب الصادر اليوم لـ «السباق إلى دبي» من رولكس، بعدما تقدم 22 خطوة ليصبح بالمركز الثامن بإجمالي 1.129 نقطة هذا الموسم.
واستفاد الإنجليزي دين من حلوله بالمركز الثاني ليتقدم بدوره 29 خطوة ويصبح بالمركز 30 في ترتيب «السباق إلى دبي» من رولكس برصيد 646 نقطة، كما تقدم السويدي كينولت 100 خطوة ليصبح بالمركز 81 برصيد 317 نقطة.
وتشهد روزنامة جولة «دي بي وورلد» للجولف إقامة 44 بطولة في 24 دولة حول العالم هذا الموسم، على أن يكون ختام الموسم الحالي للجولة التي تطوف العالم تحت شعار «السباق إلى دبي»، بضيافة الإمارات مع نظام متجدد عبر بطولتين على التوالي في شهر نوفمبر من العام الجاري مع بطولة أبوظبي في نادي ياس لينكس بمشاركة أفضل 70 لاعباً في ترتيب «السباق إلى دبي»، ثم بطولة جولة «دي بي ورلد» في عقارات جميرا للجولف بمشاركة أفضل 50 لاعباً.
ويشهد الموسم الحالي إقامة خمس سلسات دولية لكل منها هويتها الخاصة هذا الموسم في جولة «دي بي ورلد»، ولكل سلسلة بطلها الخاص، الذي سيكسب في كل منها 200 ألف دولار أمريكي من مجموع مكافآت مالية إضافية تبلغ مليون دولار أمريكي. وسيتأهل أبطال كل سلسلة إلى بطولات سلسلة «باك 9»، قبل أن يختتم الموسم بعد أن يطوف العالم تحت عنوان «بلاي أوف» الختامي لجولة «دي بي ورلد».

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