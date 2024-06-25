مدرب البرازيل.. «شعور الأسف»!



واشنطن (د ب أ)



أبدى دوريفال جونيور، مدرب منتخب البرازيل، أسفه، لتعادل فريقه من دون أهداف مع نظيره الكوستاريكي، في الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة من مرحلة المجموعات لبطولة كأس أميركا الجنوبية لكرة القدم «كوبا أميركا».

وفي ظهوره الأول بالنسخة الحالية للمسابقة القارية، المقامة حالياً في الولايات المتحدة، عجز منتخب البرازيل عن هز الشباك، بعدما تبارى نجومه في إضاعة جميع الفرص السهلة التي سنحت لهم طوال الـ90 دقيقة، ليكتفي «راقصو السامبا» بالحصول على نقطة التعادل فقط.

وقال المدرب البرازيلي، عقب المباراة: «لم نتمكن من إنهاء المباراة (تسجيل الأهداف)، ولسوء الحظ، واجهنا بعض الصعوبات».

وأوضح في المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء «لقد صنعنا فرصاً كبيرة، يتعين علينا أن نجد الحلول، وأن يتم توجيه عملنا بهذا المعنى».

وبات يتعين على البرازيل إذا أرادت المضي قدماً في البطولة، التي توجت بها 9 مرات، تحقيق نتيجة إيجابية في الجولة المقبلة للمجموعة أمام منتخب باراجواي، الذي خسر 1-2 أمام كولومبيا، في الجولة الأولى أيضاً.