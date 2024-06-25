«الإمارات للدراجات» يتطلع إلى مواصلة كتابة التاريخ في «طواف فرنسا»

مراد المصري (أبوظبي)



يتطلع فريق الإمارات للدراجات، إلى مواصلة كتابة التاريخ في «طواف فرنسا» الذي يقام من 29 يونيو الجاري إلى 21 يوليو المقبل، ويهدف إلى تأكيد مكانة الدولة الرائدة على الصعيد العالمي في الدراجات الهوائية، وما وصلت إليه من إنجازات ومساهمات تتصدر المشهد الدولي.

ويتسلح «فريق الإمارات» بخبرة السنوات المتراكمة، منذ تأسيسه عام 2017، وهو وكان حديث العالم في نسخة العام الماضي من أكبر وأهم طواف في العالم، عندما قدم نجومه أروع المستويات، قبل أن يقفوا على منصة التتويج النهائية.

واحتل تادي بوجاتشار المركز الثاني في الترتيب العام، إلى جانب نيله «القميص الأبيض» لأفضل متسابق شاب، كما احتل زميله آدم ييتس المركز الثالث في الترتيب العام، ليحتل «فريق الإمارات» إجمالاً وصافة الترتيب العام للفرق، بفارق 7 دقائق، و13 ثانية فقط عن البطل.

ويقود السلوفيني تادي بوجاتشار الفريق الذي يضم نخبة من العدائين أصحاب التخصصات المتنوعة التي تناسب هذا النوع من السباقات المتنوعة في التضاريس والطرق الجبلية والوعرة، إذ ستكون الآمال كبيرة على الدراج الفائز بطواف إيطاليا في مايو الماضي، إلى جانب 7 دراجين آخرين، وهم وخوان أيوسو «إسبانيا»، وبافيل سيفاكوف «فرنسا»، ومارك سولير «إسبانيا»، ونيلز بوليت «ألمانيا»، وآدم ييتس «بريطانيا»، وجواو ألميدا «البرتغال»، وتيم ويلينز «بلجيكا».

ويقود الفريق المدير الرياضي، جوكسيان ماتشين فرنانديز «إسبانيا»، إلى جانب مديري الرياضة أندريه هاوبتمان «سلوفينيا»، وسيمون بيدرازيني «سويسرا» وفابريزيو جويدي «إيطاليا».

وعشاق الدراجات الهوائية عموماً، ومتابعي فريق الإمارات على وجه التحديد، على الموعد مع تغطية خاصة والبث المباشر من قلب الحدث لتفاصيل السباق من «قنوات أبوظبي الرياضية»، التي ترصد التحديات على طول المسار الذي يبلغ 3492 كم، ويبدأ في فلورنسا الإيطالية بمرحلة على طريق لمسافة 206 كم إلى ريميني، قبل أن يتحرك غرباً نحو فرنسا عبر جبال الألب، بعد المرور عبر مدن مثل بولونيا وتورينو، وينتهي السباق في نيس 21 يوليو المقبل، حيث تم تغيير الطواف عن النهاية التقليدية في باريس.

يذكر أن قصة فريق الإمارات بدأت في أوائل عام 2017، مع إطلاق الفريق الذي يسعى إلى تمثيل الدولة، والترويج لنمط الحياة الصحية المرتبطة بركوب الدرجات، والسعي لتحقيق الإنجازات الدولية.

استقطب فريق الإمارات عدداً متزايداً من الدراجين العالميين والرعاة المتميزين موسماً بعد آخر، وتمكن من الوصول إلى آفاق جديدة، وحصد الفوز في أكبر السباقات في العالم، وتجلى هذا النمو والنجاح بانتصارات بوجاتشار في طواف فرنسا عامي 2020 و2021، وبحصول فريق الإمارات على لقب أفضل فريق في طواف العالم للاتحاد الدولي للدراجات في عام 2023، وخلال ذلك شهد عام 2022 المزيد من النمو والتطور لفريق الإمارات، حيث حصد الفريق أكبر عدد من الانتصارات له، بعد حصد 47 فوزاً خلال الموسم في ذلك الوقت، لم تكن هذه الانتصارات رائعة من حيث عددها فحسب، بل من حيث حجمها أيضاً، وفاز الفريق بسباق إيل لومبارديا وسترادي بيانكي وجي بي مونتريال وتيرينو-أدرياتيكو وطواف الإمارات، بالإضافة إلى الفوز بمراحل في ثلاث طوافات كبرى.

وحقق الفريق إنجازاً جديداً عام 2023، عندما احتل المركز الأول في تصنيفات فرق طواف العالم للاتحاد الدولي للدراجات، وسجل 57 فوزاً، لتكون الحصيلة الأكبر على الإطلاق.