«النسر النيجيري» يُصر على الرحيل عن نابولي!

أنور إبراهيم (القاهرة)

لم يكن مبلغ الـ 150 مليون يورو، الذي حدده نادي نابولي الإيطالي ثمناً لبيع نجمه الدولي النيجيري فيكتور أوسيمين «26 عاماً»، مغرياً لأي من الأندية الأوروبية الكبيرة، التي تسعى للحصول على خدمات هذا المهاجم الهداف، في الوقت الذي يأمل فيه اللاعب الرحيل هذا الصيف، بعد دخوله في خلافات ومشاكل مع ناديه.

غير أن موقع «كلاسيكو ميركاتو» كشف النقاب عن أن إدارة نابولي، قررت تخفيض المبلغ المطلوب إلى 100 مليون يورو، بسبب عدم اهتمام أحد بالرقم المعروض أولاً، ومن بين الأندية التي أبدت اهتمامها بالتعاقد مع أوسيمين، تشيلسي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي، إذ من المحتمل أن يشجعها هذا التخفيض على الدخول في مفاوضات جديدة مع نادي الجنوب الإيطالي.

وكانت بعض وسائل الإعلام الإيطالية أشارت في وقت سابق إلى أن النادي الأهلي السعودي على استعداد لدفع الشرط الجزائي الموجود في عقد أوسيمين، من أجل تدعيم خط هجومه، حتى يمكنه منافسة الكبيرين الهلال والنصر.

وأكد موقع «كلاسيكو ميركاتو» أن نجم منتخب «النسور الخضر» النيجيري، الذي اشتهر بارتداء «قناع وجه» نتيجة لتعرضه لإصابة سابقة في وجهه، مصمم أكثر من أي وقت مضى على الرحيل عن نابولي هذا الصيف، ويأمل أن يسهم تخفيض سعره، في زيادة اهتمام الأندية الأوروبية الكبرى بالحصول على خدماته.

بدأ فيكتور أوسيمين، المولود في 29 ديسمبر1998، مسيرته الاحترافية في فولفسبورج الألماني 2017-2019، الذي أعاره موسم 2018-2019 إلى رويال شارلروا البلجيكي، ثم انتقل إليه بصفة نهائية في نفس العام، ولكنه شد الرحال بعدها إلى ليل الفرنسي واستمر معه حتى 2020، إلى أن استقر به المقام في نابولي، ولعب أوسيمين لمنتخبي الشباب تحت 17 و23 سنة، وتم تصعيده للمنتخب الأول في 2017.

ووصل أوسيمين إلى أوج تألقه في 2023، حيث جمع الكثير من الألقاب الفردية مع نابولي، منها أحسن لاعب في «الكالشيو»، وهدافه برصيد 26 هدفاً، كما حصل على جائزة أفضل لاعب أفريقي في نفس العام.