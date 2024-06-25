الثلاثاء 25 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«النسر النيجيري» يُصر على الرحيل عن نابولي!

«النسر النيجيري» يُصر على الرحيل عن نابولي!
25 يونيو 2024 15:00

أنور إبراهيم (القاهرة)
لم يكن مبلغ الـ 150 مليون يورو، الذي حدده نادي نابولي الإيطالي ثمناً لبيع نجمه الدولي النيجيري فيكتور أوسيمين «26 عاماً»، مغرياً لأي من الأندية الأوروبية الكبيرة، التي تسعى للحصول على خدمات هذا المهاجم الهداف، في الوقت الذي يأمل فيه اللاعب الرحيل هذا الصيف، بعد دخوله في خلافات ومشاكل مع ناديه.
غير أن موقع «كلاسيكو ميركاتو» كشف النقاب عن أن إدارة نابولي، قررت تخفيض المبلغ المطلوب إلى 100 مليون يورو، بسبب عدم اهتمام أحد بالرقم المعروض أولاً، ومن بين الأندية التي أبدت اهتمامها بالتعاقد مع أوسيمين، تشيلسي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي، إذ من المحتمل أن يشجعها هذا التخفيض على الدخول في مفاوضات جديدة مع نادي الجنوب الإيطالي.
وكانت بعض وسائل الإعلام الإيطالية أشارت في وقت سابق إلى أن النادي الأهلي السعودي على استعداد لدفع الشرط الجزائي الموجود في عقد أوسيمين، من أجل تدعيم خط هجومه، حتى يمكنه منافسة الكبيرين الهلال والنصر.
وأكد موقع «كلاسيكو ميركاتو» أن نجم منتخب «النسور الخضر» النيجيري، الذي اشتهر بارتداء «قناع وجه» نتيجة لتعرضه لإصابة سابقة في وجهه، مصمم أكثر من أي وقت مضى على الرحيل عن نابولي هذا الصيف، ويأمل أن يسهم تخفيض سعره، في زيادة اهتمام الأندية الأوروبية الكبرى بالحصول على خدماته.
بدأ فيكتور أوسيمين، المولود في 29 ديسمبر1998، مسيرته الاحترافية في فولفسبورج الألماني 2017-2019، الذي أعاره موسم 2018-2019 إلى رويال شارلروا البلجيكي، ثم انتقل إليه بصفة نهائية في نفس العام، ولكنه شد الرحال بعدها إلى ليل الفرنسي واستمر معه حتى 2020، إلى أن استقر به المقام في نابولي، ولعب أوسيمين لمنتخبي الشباب تحت 17 و23 سنة، وتم تصعيده للمنتخب الأول في 2017.
ووصل أوسيمين إلى أوج تألقه في 2023، حيث جمع الكثير من الألقاب الفردية مع نابولي، منها أحسن لاعب في «الكالشيو»، وهدافه برصيد 26 هدفاً، كما حصل على جائزة أفضل لاعب أفريقي في نفس العام.

أخبار ذات صلة
دي زيربي يقترب من تدريب مرسيليا
جيراسي يطلب الرحيل عن شتوتجارت
فيكتور أوسيمين
نابولي الإيطالي
تشيلسي
باريس سان جيرمان
الأهلي السعودي
آخر الأخبار
"الوطني الاتحادي" يناقش"سياسة الحكومة في إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة "
علوم الدار
"الوطني الاتحادي" يناقش"سياسة الحكومة في إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة "
اليوم 16:50
4 إصابات و11 تهمة جنائية بعد مباراة إيطاليا وكرواتيا
الرياضة
4 إصابات و11 تهمة جنائية بعد مباراة إيطاليا وكرواتيا
اليوم 16:40
تصميم «هيرا» خصيصاً لاستضافة أبحاث محاكاة الفضاء (أرشيفية)
علوم الدار
اكتمال المرحلة الثانية من دراسة"الإمارات لمحاكاة الفضاء"
اليوم 16:31
138 ألف مستفيد من حملة دبي الخيرية للأضاحي
علوم الدار
138 ألف مستفيد من حملة دبي الخيرية للأضاحي
اليوم 16:16
"أبوظبي للتنمية" يترأس اجتماع مجموعة التنسيق العربية في فيينا
اقتصاد
"أبوظبي للتنمية" يترأس اجتماع مجموعة التنسيق العربية في فيينا
اليوم 16:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©