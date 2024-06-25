نادٍ يخسر رخصته بعد 132 عاماً!

لاهاي (أ ف ب)



خسر فيتيس لكرة القدم رخصته نادياً محترفاً في هولندا، بسبب عيوب مالية، بينها عدم قدرته على تقديم ميزانية صحيّة.

ويمثل هذا القرار ضربة إضافية للنادي الذي تأسّس قبل 132 عاماً، إذ يأتي بعد مغادرته دوري الدرجة الأولى الهولندي الشهر الماضي، وهبوطه إلى الدرجة الثانية للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وقال الاتحاد الهولندي في بيان: «ألغت لجنة التراخيص المستقلّة التابعة للاتحاد الهولندي لكرة القدم ترخيص نادي فيتيس لكرة القدم، اعتباراً من التاسع من يوليو»، مضيفاً أن «الافتقار إلى حساب مصرفي، عدم وجود مدقّق حسابات وحقيقة عدم إمكانية توفير ميزانية متوازنة، يجعل من المستحيل مواصلة ترخيص فيتيس لموسم 2024-2025».

وذكرت تقارير إعلامية هولندية، أن قرار الاتحاد الهولندي لم يكن مفاجئاً، لأن فيتيس كان يعاني مالياً منذ أشهر.

وقالت صحيفة «ألجيمين داجبلاد»: إنه «مراراً وتكراراً، حصل نادي الدرجة الأولى على التأجيل، لكن الآن هناك حكماً من زيست»، حيث مقر الاتحاد الهولندي للعبة.

لكن فريق إدارة الأزمات في فيتيس، قال إنه يتفاوض حالياً على صفقة مع رجل الأعمال الهولندي جوس فرانكي الذي كان، مع شركته الخاصة «أكسيوم» للأسهم ومقرها سويسرا، المرشح الأوفر حظاً ليصبح المالك الجديد للنادي.

وذكرت صحيفة «دي تلجراف» اليومية أن ديون النادي لا تقل عن 14.3 مليون يورو، ما أدى إلى فشل محاولة الاستحواذ عليه من قبل مستثمر مقيم في الولايات المتحدة.

وقالت الصحيفة إنه ما زال يتعين على عملية الاستحواذ المتوقعة من قبل فرانكي أن تصمد أمام العقبات المختلفة التي تم إنشاؤها بتحريض من لجنة التراخيص في الاتحاد الهولندي.

وأضافت «في النهاية، سيتعين على لجنة الترخيص أيضاً أن تعطي موافقتها».

ورغم تأسيسه عام 1892، وكونه ثاني أقدم نادٍ بين الأندية الموجودة حالياً في هولندا خلف سبارتا روتردام الذي تأسس عام 1888، لم يفز فيتيس بلقب الدرجة الأولى في تاريخه، واكتفى بنيل الوصافة خمس مرات، آخرها عام 1915، فيما أحرز لقب الكأس المحلية مرة واحدة عام 2017، والوصافة أربع مرات آخرها عام 2021.