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الرياضة

ريال مدريد يعلن رحيل ناتشو

ريال مدريد يعلن رحيل ناتشو
25 يونيو 2024 15:49

 
مدريد (أ ف ب)

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أعلن ريال مدريد بطل إسبانيا وأوروبا، رحيل قائد دفاعه ناتشو «34 عاماً»، والمتوقع أن تكون وجهته المقبلة القادسية السعودي، بعد أن أمضى 23 عاماً في كنف نادي العاصمة، و12 موسماً مع الفريق الأول.
وجاء في بيان للنادي الملكي «نعرب عن امتناننا ومحبتنا لناتشو، أحد الأساطير العظيمة في نادينا»، الذي لعب 364 مباراة بالقميص الأبيض وفاز بـ 26 لقباً، من بينها 6 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، 4 في الدوري الإسباني و2 في كأس إسبانيا.
ووفقاً للصحافة الإسبانية، فقد وقّع عقداً لمدة موسمين مع نادي القادسية السعودي العائد للدرجة الأولى.
ويسير ناتشو على خطى العديد من الأسماء الأوروبية البارزة، بما فيهم زميله السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو، ويُنتظر الآن وضع اللمسات الأخيرة وإضفاء الطابع الرسمي على صفقة الانتقال.
ووصل ناتشو إلى ريال عام 2001 عن عمر العشر سنوات، ومرّ قلب الدفاع في جميع الفئات العمرية، قبل أن يرتقي الى الفريق الأوّل خلال الفترة الذهبية للنادي بين 2012 و2024، حيث كان جزءاً من التشكيلة التي أحرزت كل شيء وضمّت أمثال رونالدو، الفرنسي كريم بنزيمة، الكرواتي لوكا مودريتش وسيرخيو راموس.
ويغادر ناتشو الذي يخوض حالياً غمار كأس أوروبا مع منتخب بلاده، العملاق المدريدي، بعد أن حمل شارة القيادة في موسم ذهبي، انتهى بإحراز لقب الدوري للمرة الـ 36 ودوري الأبطال للمرة الـ 15 في تاريخ «الميرنجي» في مايو الماضي.
وقال رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريس: «منذ وصوله إلى مركزنا التدريبي، كان ناتشو دائماً مثالاً للتطوّر للجميع، وقد نال المودة والتقدير والإعجاب من جميع المدريديستا، ريال مدريد هو منزله وسيظل دائماً».
وقال ناتشو في مقطع فيديو إنه يريد أن يتذكره الناس «لاعباً تدرب في النادي وقدم كل شيء لناديه».

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