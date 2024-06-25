الثلاثاء 25 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

4 إصابات و11 تهمة جنائية بعد مباراة إيطاليا وكرواتيا

4 إصابات و11 تهمة جنائية بعد مباراة إيطاليا وكرواتيا
25 يونيو 2024 16:40

لايبزج (د ب أ)
ذكرت شرطة مدينة لايبزج اليوم، أن أربعة أشخاص أصيبوا ويواجه 11 شخصاً تهماً جنائية بعدما قامت مجموعة من الجماهير الكرواتية بمهاجمة مشجعين إيطاليين عقب المباراة، التي جمعت المنتخبين ببطولة أمم أوروبا «يورو 2024».
وذكرت الشرطة أن ما يقرب من 20 مشجعاً كرواتياً هاجموا الإيطاليين خلال الليل، وتم نقل اثنين من المصابين إلى المستشفى.
وذكرت الشرطة أنه تم فتح إجراءات ضد 11 شخصاً من المشتبه بهم لتسببهم بأذى جسدي خطير.
يذكر أن ما يقرب من ألفي شرطي قاموا بتأمين اللقاء، وتم تسجيل 45 مخالفة، معظمها بسبب إشعال الألعاب النارية.
وذكرت الشرطة أيضاً أن ثمانية مشجعين كروات، كان تم منعهم من قبل من دخول ألمانيا، تم إلقاء القبض عليهم واحتجازهم حتى اليوم الثلاثاء.

أخبار ذات صلة
ريال مدريد يعلن رحيل ناتشو
زلاتكو: كرواتيا لا تحظى بالاحترام!
بطولة أمم أوروبا «يورو 2024»
تابع التغطية كاملة
يورو 2024
كأس الأمم الأوروبية
منتخب إيطاليا
منتخب كرواتيا
آخر الأخبار
"الوطني الاتحادي" يناقش"سياسة الحكومة في إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة "
علوم الدار
"الوطني الاتحادي" يناقش"سياسة الحكومة في إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة "
اليوم 16:50
4 إصابات و11 تهمة جنائية بعد مباراة إيطاليا وكرواتيا
الرياضة
4 إصابات و11 تهمة جنائية بعد مباراة إيطاليا وكرواتيا
اليوم 16:40
تصميم «هيرا» خصيصاً لاستضافة أبحاث محاكاة الفضاء (أرشيفية)
علوم الدار
اكتمال المرحلة الثانية من دراسة"الإمارات لمحاكاة الفضاء"
اليوم 16:31
138 ألف مستفيد من حملة دبي الخيرية للأضاحي
علوم الدار
138 ألف مستفيد من حملة دبي الخيرية للأضاحي
اليوم 16:16
"أبوظبي للتنمية" يترأس اجتماع مجموعة التنسيق العربية في فيينا
اقتصاد
"أبوظبي للتنمية" يترأس اجتماع مجموعة التنسيق العربية في فيينا
اليوم 16:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©