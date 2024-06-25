4 إصابات و11 تهمة جنائية بعد مباراة إيطاليا وكرواتيا

لايبزج (د ب أ)

ذكرت شرطة مدينة لايبزج اليوم، أن أربعة أشخاص أصيبوا ويواجه 11 شخصاً تهماً جنائية بعدما قامت مجموعة من الجماهير الكرواتية بمهاجمة مشجعين إيطاليين عقب المباراة، التي جمعت المنتخبين ببطولة أمم أوروبا «يورو 2024».

وذكرت الشرطة أن ما يقرب من 20 مشجعاً كرواتياً هاجموا الإيطاليين خلال الليل، وتم نقل اثنين من المصابين إلى المستشفى.

وذكرت الشرطة أنه تم فتح إجراءات ضد 11 شخصاً من المشتبه بهم لتسببهم بأذى جسدي خطير.

يذكر أن ما يقرب من ألفي شرطي قاموا بتأمين اللقاء، وتم تسجيل 45 مخالفة، معظمها بسبب إشعال الألعاب النارية.

وذكرت الشرطة أيضاً أن ثمانية مشجعين كروات، كان تم منعهم من قبل من دخول ألمانيا، تم إلقاء القبض عليهم واحتجازهم حتى اليوم الثلاثاء.