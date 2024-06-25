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الرياضة

مبابي يقود فرنسا أمام بولندا

مبابي يقود فرنسا أمام بولندا
25 يونيو 2024 17:56


دورتموند (أ ف ب)

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سيكون مهاجم وقائد منتخب فرنسا كيليان مبابي الذي تعرض لكسر في أنفه، ضمن التشكيلة الأساسية لمنتخب بلاده في مواجهة بولندا الثلاثاء في دورتموند، خلال الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة، كما أعلن مصدر مقرّب من المنتخب.
وتعرض مبابي لكسر في أنفه خلال المباراة الأولى ضد النمسا 1-0 في 17 يونيو، وغاب عن مباراة القمة ضد هولندا 0-0 الجمعة.
وكان مدرب فرنسا ديدييه ديشامب كشف في مؤتمر صحفي بأنّ مبابي يتحسّن كل يوم، وقال في هذا الصدد «الأمر أفضل كل يوم، إنه أفضل اليوم من الأمس وأول من أمس، بعد خضوعه للعلاج اختفى الورم الدموي بشكل جيد، وهو يعتاد على القناع، إنه يريد اللعب غداً (اليوم) بنفس القدر الذي أراد به اللعب ضد هولندا (الجمعة في الجولة الثانية)».
وشارك مبابي السبت في أول مواجهة منذ إصابته ضد فريق الشباب لبادربورن، وهي المدينة التي يعسكر فيها المنتخب الفرنسي، ثم شارك بشكل طبيعي في حصة تدريبية خفيفة الأحد ثم حصة الاثنين.
وتحتل فرنسا المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف خلف هولندا المتصدرة، فيما تحتل بولندا المركز الأخير من دون رصيد وفقدت حظوظها بالتأهل.

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