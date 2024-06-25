إقبال غير مسبوق للمشاركة في بطولة خالد بن محمد بن زايد للجو جيتسو



أبوظبي (الاتحاد)



أعلن اتحاد الجو جيتسو انطلاق بطولة خالد بن محمد بن زايد للجو جيتسو بجولتها الأولى، في مبادلة أرينا من 28 إلى 30 يونيو الجاري.

ومن أبرز مميزات البطولة أن جولاتها الخمس تقام في مختلف أنحاء الإمارات خلال العام الجاري، وتشمل 3 جولات لفئة البدلة وجولتين لفئة من دون البدلة.

وسجلت البطولة سابقة على مستوى أجندة الجو جيتسو المحلية، حيث تستقطب مشاركة لاعبين ولاعبات الجو جيتسو من فئات الصغار والشباب والكبار والأساتذة، بدءاً من 4 سنوات وحتى أكثر من 30 عاماً.

وتشهد الجولة الأولى من البطولة معدلات إقبال غير مسبوقة من اللاعبين والأندية، إذ استقطبت 3000 لاعب ولاعبة للمشاركة في منافساتها، والسعي لتحقيق المجد والظفر بلقب البطولة، واتباع شغفهم برياضة الجو جيتسو، كما تمنح البطولة للأندية واللاعبين المشاركين فرصة المنافسة في فئات الأحزمة والأوزان المختلفة للفوز بالميداليات والجوائز النقدية، وصولاً إلى لقب البطولة والتتويج بالكأس في جولتها النهائية في ديسمبر، وذلك وفقاً لنظام تصنيف شامل خاص بالبطولة يعتمد على أداء المنافسين ونتائج الأندية واللاعبين المشاركين في جميع جولات البطولة.



وتصل القيمة الإجمالية لجوائز البطولة إلى 1.5 مليون درهم، تقديراً للمواهب من مختلف الفئات لما يقدّمونه من التزام وعمل دؤوب، وتشجيعاً لهم على مواصلة التميّز والتدريب وصقل مهاراتهم، بما يُسهم في إثراء مسيرة إعداد نجوم وأبطال قادرين على مواصلة رحلة التألق في المستقبل، وتحقيق مزيد من الإنجازات قاريّاً وعالمياً.

ويبدأ اليوم الأول بمنافسات فئات الكبار والأساتذة والشباب «تحت 18 عاماً»، في حين يشهد اليوم الثاني منافسات فئتي الأطفال والناشئين «بنات» تحت 16 و14 و12 عاماً، فيما خُصِّص اليوم الختامي لمنافسات فئة الناشئين «أولاد» تحت 16 و14 و12 عاماً.

وقال محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الجو جيتسو: «إطلاق بطولة خالد بن محمد بن زايد للجو جيتسو يمثل نقلة نوعية على صعيد ترسيخ ريادة دولة الإمارات والعاصمة أبوظبي في نشر وتطوير الرياضة، حيث تسهم في تسليط الضوء على المواهب الواعدة، وتوفر منصة نموذجية للاعبين لاستعراض مهاراتهم وقدرتهم على بلوغ آفاق جديدة من التميز، كما تشكل البطولة امتداداً طبيعياً لإرثنا الرياضي الباهر وثقتنا برياضيينا الذين لا يدخرون جهداً لرفع علم دولتنا في مختلف المحافل والبطولات، كما تنسجم مع حرصنا على تقديم كل ما يلزم لترسيخ مكانة أبوظبي بصفتها عاصمة الجو جيتسو العالمية».

وأضاف: «تعكس البطولة الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة لرياضة الجو جيتسو، وتوفير جميع المقومات التي تضمن للرياضيين مواصلة تحقيق الإنجازات محلياً وإقليمياً ودولياً، كما تبرز فصلاً جديداً من فصول تعاون الاتحاد مع مجموعة من الجهات الشريكة والراعية، ما من شأنه المساهمة في مواصلة الارتقاء برياضة الجو جيتسو، انطلاقاً من إدراكنا لدورها المحوري في تنمية الأجيال الناشئة، وغرس قيم هذه الرياضة النبيلة لديهم، وتسهم البطولة، التي تحمل اسماً غالياً على قلوبنا جميعاً، في تحفيز اللاعبين وتشجيعهم على مواصلة التميز، وبذل قصارى جهدهم في التدريب، كما تمنح المواهب الواعدة فرصة فريدة للتألق، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، والحصول على الدعم الذي يستحقونه، فضلاً عن تحسين الجوانب الفنية والمهارية لدى الرياضيين، بما يثمر عن أجيال متعاقبة من الأبطال القادرين على مواصلة مسيرة التميز، وإلهام مزيد من اللاعبين لممارسة رياضة الجو جيتسو، ورفع علم الإمارات عالياً خفاقاً في المحافل الدولية».



وأكد محمود السيد، مدير أكاديمية الجو جيتسو في نادي الوحدة: «تهدف بطولة خالد بن محمد بن زايد للجو جيتسو، إلى توفير منصة للكشف عن المواهب وصقل قدراتهم، وتعزيز المنافسة بين الأندية والأكاديميات المحلية، بدءاً من فئة الأطفال وحتى المحترفين والأساتذة، وتشكل فعالية تحتفي بالروح الرياضية والمهارات المميزة، وحرصنا على المشاركة في البطولة الغالية، والتي نحن على ثقة بأنها ستصبح محطة دائمة يعتمد عليها اللاعبون لصقل مهاراتهم واكتساب خبرات فريدة في رياضة الجو جيتسو».

ومن جانبه، قال بيدرو داماسينو، مدرب أكاديمية بالمز الرياضية: «نشارك بـ 82 لاعباً ولاعبة في البطولة، وهم متحمسون للغاية للمشاركة، وبذلوا جهوداً كبيرة في التدريبات على مدار الفترة الماضية، حيث تمنحهم البطولة المنصة المميزة لإبراز قدراتهم، والتطبيق العملي لتدريباتهم، خلال نزالات قوية، وسط أجواء ترقى إلى مستوى أفضل البطولات العالمية، بما يسهم في دعم خططنا واستراتيجياتنا لتطوير مهارات اللاعبين والارتقاء بمستوياتهم».

وقالت حنين الخوري، لاعبة بني ياس المشاركة في البطولة بفئة تحت 16 عاماً: «فخورة بالمشاركة في بطولة خالد بن محمد بن زايد للجو جيتسو، لأنها فرصة مثالية لاختبار قدراتي أمام نخبة اللاعبات في الدولة، وأشعر بالتفاؤل، وأثق بأنني سأقدم أداء قوياً مهما كان التحدي كبيراً، وأشكر اتحاد الجو جيتسو على مواصلة تنظيم البطولات، وإضافة بطولات جديدة، ما يتيح لنا موسماً حافلاً بالفعاليات، ومجالاً أوسع للتطور والنمو».

وتوفّر البطولة حدثاً رياضياً متكاملاً، يجمع بين البيئة الرياضية الاحترافية من جهة، والأجواء المميزة من الأنشطة الثقافية والرياضية والعروض الترفيهية من جهة أخرى، وتستقطب الجمهور من مختلف أنحاء الدولة لمشاهدة أقوى النزالات وتشجيع رياضييهم المفضلين، ما يضمن أجواء رائعة حافلة بالحماس، ويعزز حس الانتماء لدى مختلف شرائح المجتمع.