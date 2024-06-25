«دعم صحي» لأول متسابقة إماراتية في سباقات «زوارق الفورمولا»



أبوظبي (الاتحاد)

وقعت المتسابقة الإماراتية علياء عبد السلام، ممثلة «فريق 2050»، اتفاقية شراكة صحية مع مجمع عيادات «أسيثتك»، استعداداً لمشاركتها في بطولة النرويج لزوارق «الفورمولا- 4» مطلع أغسطس المقبل.

وتتضمن الاتفاقية الدعم الصحي الكامل لعلياء عبدالسلام، التي تعد أول متسابقة إماراتية في سباقات زوارق الفورمولا، لموسم كامل، مع الإشراف على برنامج الإعداد لها قبل أي مشاركة دولية أو محلية خلال موسم 2025.

جاء الإعلان عن توقيع الاتفاقية في مجمع عيادات أسثتيك في مقر المجمع بمنطقة البطين في أبوظبي.

وأكدت المتسابقة علياء عبد السلام سعادتها الكبيرة بالدعم الصحي المتكامل والمتابعة الطبية والتجهيز البدني من قبل مجمع عيادات أسثتيك، بما يمثل دافعاً كبيراً لإظهار أفضل ما لديها بجولة النرويج في أغسطس المقبل في أول مشاركة رسمية لها ببطولات الفورمولا- 4.