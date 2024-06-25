«الأبيض» يترقب قرعة تصفيات «المونديال»



معتز الشامي (أبوظبي)



يجري الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرعة المرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، في مقره بكوالالمبور، الخميس، وتنتظرها المنتخبات الـ18 التي تأهلت من المرحلة الثانية، ومن ضمنها «الأبيض»، حيث يتوقع أن يحضر ياسر سالم، مدير المنتخب حفل القرعة، ممثلاً عن الإمارات.

ويترقب الجهاز الفني مجريات القرعة، قبل وضع خريطة تحضير «الأبيض»، والذي لن يخوض معسكراً صيفياً في أوروبا، حيث يكتفي الجهاز الفني بقيادة باولو بينتو بمباريات الدوري لتجهيز اللاعبين الدوليين، قبل التجمع الأول المقرر له أواخر أغسطس المقبل، استعداداً لخوض أول مباريات التصفيات في سبتمبر.

وطلب بينتو مهلة بعد القرعة لتحديد الأيام التي يطلبها للتجمع، ومعرفة ما إذا كان «الأبيض» يحتاج لخوض تجارب قبل التجمعات من عدمه، وهو ما يتحدد بصفة نهائية عقب القرعة، وأعد المدرب تصوراً عاماً للتجمعات المقبلة، بينما ينتظر تحديد هوية الفرق التي يلعب معها، لوضع اللمسات الأخيرة على برنامج التحضيرات.

والمعروف أن منتخبنا جاء في المستوى الرابع للقرعة، إلى جانب عُمان والبحرين، بينما حل في المستوى الأول، اليابان وإيران وكوريا الجنوبية، والثاني، أستراليا وقطر والعراق، والثالث، السعودية وأوزبكستان والأردن، والرابع، منتخبنا مع عُمان والبحرين، والخامس، الصين وفلسطين وقيرغيزستان، وتأهل كلاهما للمرة الأولى، إلى المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى «مونديال» كندا والمكسيك وأميركا، بينما يضم المستوى السادس كوريا الشمالية وإندونيسيا والكويت.

ويتم سحب منتخب من كل مستوى، بحيث يتصدر أصحاب التصنيف الأول المجموعات الثلاث، ثم يسحب المستويات الأخرى لكل مجموعة على حدة.

ومن المقرر أن تقام التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى «مونديال 2026»، من سبتمبر 2024 إلى يونيو 2025، حيث سيتم تقسيم المنتخبات على ثلاث مجموعات، تضم كل مجموعة ستة منتخبات، ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، لتحجز أول 6 مقاعد من الثمانية ونصف مقعد المخصصة للقارة الآسيوية، بينما تقام قرعة جديدة، بعد انتقاء المنتخبات صاحبة الترتيب الثالث والرابع بكل مجموعة، لتدخل تصفيات المرحلة الرابحة، للمنافسة على بطاقتين مؤهلين لكأس العالم، على أن يقام ملحق آسيوي خاص على نصف المقعد المتبقي.