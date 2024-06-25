الزمالك مهدد بـ «الدرجة الرابعة»!



القاهرة (أ ف ب)



عاشت أوساط كرة القدم المصرية دراما في الساعات الأخيرة، تعلقت بمباراة الأهلي والزمالك التي كانت مقررة الثلاثاء في المرحلة 27 من دوري كرة القدم، حتى انتهت الاثنين، بإعلان رابطة الأندية المحترفة إلغاء المباراة لانسحاب الزمالك، واعتبار الأهلي فائزاً 2-0 مع حسم ثلاث نقاط للنادي «الأبيض».

وسيكون الزمالك مهدداً بالهبوط إلى الدرجة الرابعة، إذا واصل رفضه خوض مباريات الدوري، بدءاً من مواجهة سيراميكا كليوباترا السبت، إذ سيُعد منسحباً من البطولة.

ورفع الأهلي رصيده إلى 45 نقطة من 19 مباراة، في المركز الثاني خلف المتصدر بيراميدز صاحب 62 نقطة من 25 مباراة، فيما توقّف رصيد الزمالك عند 34 نقطة من 21 مباراة قبل حسم النقاط الثلاث.

بدأت الأزمة بنهاية مباراة الزمالك والمصري في المرحلة 26 في 17 يونيو، وانتهت بخسارة الفريق الأبيض 1-2، حيث أصدر مجلس إدارة الزمالك بياناً طالب فيه بالتحقيق مع طاقم حكام المباراة، بسبب عدم احتساب هدف صحيح للفريق بحسب ما قال.

كما قرّر عدم خوض أي مباراة في دور الإياب لمسابقة الدوري إلا بعد نهاية المباريات المؤجلة بترتيبها، وتعيين لجنة محايدة لتنظيم البطولة بعيداً من رابطة الأندية، على ألا يخوض الفريق أي مباراة عقب مواجهة فاركو التي كانت مقرّرة بعد ذلك إلا بتحقيق هذه المطالب.

خاض الفريق الأبيض مباراة فاركو المؤجلة بالدوري الجمعة، وعقب المباراة أكد المتحدث باسم الزمالك أن الفريق لن يلعب مباريات الدوري المقبلة بداية من مواجهة الأهلي إلا بعد تحقيق مطالبه كاملة.

وردّت رابطة الأندية في بيان رسمي على مطالب الزمالك الأربعة، بالتأكيد أن التحقيق مع الحكام هو أمر يخص الاتحاد المصري وليس الرابطة، وأن ضيق الوقت لن يسمح بإيقاف مباريات الدور الثاني حتى نهاية المباريات المؤجلة، مع التأكيد أن الزمالك خاض بالفعل 4 مباريات بالدور الثاني وفقاً للجدول المعلن منذ فبراير الماضي دون أن يبدي أي اعتراض على ذلك.

ودعا رئيس رابطة الأندية أحمد دياب رئيس مجلس إدارة الزمالك حسين لبيب لاجتماع لتقريب وجهات النظر وإنهاء الأزمة، إلا أن الاجتماع لم يثمر عن جديد.

ودعا وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي كلاً من لبيب ودياب لاجتماع طارئ صباح الاثنين لحسم الأمر وإنهاء الأزمة.

وناقش الوزير مع رئيسي الرابطة والزمالك مراجعة إجراءات تنظيم الدوري مع تطبيق اللوائح على الجميع، ومناقشة طلبات إدارة الزمالك، فيما لا يخلّ بانتظام المسابقة، مع التأكيد أن خوض المباريات من عدمه هو أمر يخص إدارة النادي دون تدخل من أي جهة.

وتجمّع لاعبو الزمالك في مقر النادي استعداداً للمباراة مع الأهلي، بيد أنه عاد لإعلان إلغاء المعسكر وعدم خوض المواجهة لـ «أسباب قهرية».

وأعلنت الرابطة عدم إقامة المباراة، واعتبار الأهلي فائزاً 2-0 وتوقيع عقوبات مالية على الزمالك.

ويفترض أن يلتقي الزمالك مع سيراميكا كليوباترا السبت، وفي حالة إصرار الفريق الأبيض على عدم خوض المباريات، وتطبيق لائحة الانسحاب للمرة الثانية عليه، قد تكون العقوبات أكثر قسوة.

وقال مصدر في رابطة الأندية المحترفة لوكالة فرانس برس «في حالة رفض الزمالك لعب المباراة المقبلة سيتم تطبيق اللائحة بكل حزم، وبالتالي سيتم اعتبار الزمالك منسحباً من مسابقة الدوري، وهو ما يعني معاقبة الفريق بالحرمان من المشاركة في المسابقات لمدة موسم، ثم يعود للمشاركة في الدرجة الأدنى لمسابقات الاتحاد وهي القسم الرابع».

من جانبه، قال أحمد سالم المتحدث باسم إدارة الزمالك رداً على موقف الفريق من المباراة المقبلة «ندرس الأمر وسنتخذ قرارنا خلال الساعات المقبلة دون أي تسرع. إذا لم يتم تلبية مطالبنا سنعلن عن موقفنا في الوقت المناسب».

وأضاف سالم «سندرس القرار بصورة متأنية وما إذا كان هناك أي أضرار قانونية ستقع على النادي، وندرك أن الجماهير تؤيد مجلس الإدارة في القرارات التي نتخذها لمصلحة الزمالك فقط».