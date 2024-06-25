ياكين يطالب بالدقة والفاعلية أمام دوناروما



برلين (د ب أ)

أكد مورات ياكين المدير الفني لمنتخب سويسرا، أن فريقه عليه أن يلعب بدقة وفاعلية، من أجل الوصول لشباك الحارس جيانلويجي دوناروما في المواجهة أمام إيطاليا في دور الستة عشر لكأس أمم أوروبا «يورو 2024» بألمانيا.

ويلتقي منتخب سويسرا مع نظيره الإيطالي حامل اللقب يوم السبت المقبل في برلين، بعد تعادل الأزوري مع كرواتيا في مباراة مثيرة، تألق خلالها الحارس دوناروما وتصدى لضربة جزاء من لوكا مودريتش.

وقال ياكين في مؤتمر صحفي «دوناروما تصدى لكرات مستحيلة».

ويرى ياكين ان منتخب سويسرا يمتلك «قدراً كافياً من الكفاءة والخبرة»، حتى وأن كانت الأدوار الإقصائية لها ضغوط مختلفة.

وأشار «نتطلع للمواجهة، الكثير من الأمور صبت في صالحنا حتى الآن».

وبدأ منتخب سويسرا مشواره في يورو 2024 بالفوز على المجر، ثم تعادل مع أسكتلندا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن ستة من لاعبي منتخب سويسرا يحترفون في الدوري الإيطالي.