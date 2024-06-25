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الرياضة

ياكين يطالب بالدقة والفاعلية أمام دوناروما

ياكين يطالب بالدقة والفاعلية أمام دوناروما
25 يونيو 2024 20:13

 
برلين (د ب أ)

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بطولة أمم أوروبا «يورو 2024»
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أكد مورات ياكين المدير الفني لمنتخب سويسرا، أن فريقه عليه أن يلعب بدقة وفاعلية، من أجل الوصول لشباك الحارس جيانلويجي دوناروما في المواجهة أمام إيطاليا في دور الستة عشر لكأس أمم أوروبا «يورو 2024» بألمانيا.
ويلتقي منتخب سويسرا مع نظيره الإيطالي حامل اللقب يوم السبت المقبل في برلين، بعد تعادل الأزوري مع كرواتيا في مباراة مثيرة، تألق خلالها الحارس دوناروما وتصدى لضربة جزاء من لوكا مودريتش.
وقال ياكين في مؤتمر صحفي «دوناروما تصدى لكرات مستحيلة».
ويرى ياكين ان منتخب سويسرا يمتلك «قدراً كافياً من الكفاءة والخبرة»، حتى وأن كانت الأدوار الإقصائية لها ضغوط مختلفة.
وأشار «نتطلع للمواجهة، الكثير من الأمور صبت في صالحنا حتى الآن».
وبدأ منتخب سويسرا مشواره في يورو 2024 بالفوز على المجر، ثم تعادل مع أسكتلندا وألمانيا.
تجدر الإشارة إلى أن ستة من لاعبي منتخب سويسرا يحترفون في الدوري الإيطالي.

كأس أمم أوروبا
يورو 2024
ألمانيا
سويسرا
إيطاليا
جانلويجي دوناروما
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