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الرياضة

أشلي يونج يشعر بـ «العطش»!

أشلي يونج يشعر بـ «العطش»!
25 يونيو 2024 20:17

 
لندن (د ب أ)

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يتطلع لاعب الوسط المخضرم أشلي يونج للقيام بدوره مع إيفرتون في آخر موسم له في ملعب جوديسون بارك، بعد تمديد عقده لموسم واحد.
ويحتفل يونج بعيد ميلاده التاسع والثلاثين الشهر المقبل، وقد شارك في 34 مباراة مع إيفرتون الموسم الماضي، بعد قدومه في فترة الانتقالات الصيفية الماضية من صفوف أستون فيلا.
وقال يونج لمحطة «إيفرتون تي في»: لم أتردد لحظة في مسألة تمديد عقدي، لقد تحدثت مع المدرب قبل نهاية الموسم، سألني عما أريد فعله، وإذا ما كنت أريد الاستمرار، وعلى الفور قلت نعم لأنني أحببت الفترة التي قضيتها هنا.
ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن يانج قوله «حجم النادي، الجهاز الفني واللاعبين، وبالتأكيد الجماهير التي كانت رائعة، أحببت الفترة التي قضيتها هنا الموسم الماضي، كان هناك فترات صعود وهبوط، لكن يمكنني أن أرى حجم النادي والمكان الذي يريد الوصول إليه، أريد أن أكون جزءاً من ذلك».
وتُوج يونج بألقاب الدوري الإنجليزي الممتاز، والدوري الإيطالي، وكأس الاتحاد الإنجليزي، والدوري الأوروبي، وشارك في 39 مباراة مع منتخب إنجلترا، ولا يفكر مطلقاً في الاعتزال قريباً.
وأشار «قلت دائماً أن العمر مجرد رقم، ما زلت متعطشاً، مازال لدي الإيمان بقدرتي على الاستمرار وتقديم مستواي المعهود واللعب في أعلى الدرجات».

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
إيفرتون
أشلي يونج
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