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صفقة تبادلية بين شتوتجارت ودورتموند

صفقة تبادلية بين شتوتجارت ودورتموند
25 يونيو 2024 20:32

 
شتوتجارت (د ب أ)

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يتطلع شتوتجارت وصيف الموسم الماضي، من دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم «البوندسليجا»، للتعاقد مع نيكلاس فولكروج مهاجم منتخب ألمانيا وبوروسيا دورتموند، بحسب شبكة «سكاي سبورتس»، ويمتد عقد فولكروج مع دورتموند حتى 2026، لكن مستقبله مع الفريق محل شك، في ظل سعي دورتموند، لضم المهاجم الغيني الدولي سيرهو جيراسي من صفوف شتوتجارت.
وسجل جيراسي 28 هدفاً في الموسم الماضي، مقابل تسجيل فولكروج 12 هدفاً. وتردد أن جيراسي طلب الرحيل عن شتوتجارت، وهناك بند في عقده يسمح له بالرحيل مقابل تسديد 18 مليون يورو (19 مليون و300 ألف دولار).
وأثيرت تكهنات أيضاً بشأن اقتراب فالديمار انطون مدافع شتوتجارت من الانتقال إلى دورتموند.

الدوري الألماني
البوندسليجا
شتوتجارت
دورتموند
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