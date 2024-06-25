التفاؤل يرتفع في ألمانيا



برلين (د ب أ)



ازداد تفاؤل الجماهير الألمانية بمنتخب بلادها، بعد تصدر الفريق المجموعة الأولى لبطولة أمم أوروبا 2024 لكرة القدم.

ويرى 16% فقط من الألمان أن الفريق قادر على التتويج باللقب الأوروبي، وفقاً لاستطلاع أجرته مؤسسة يوجوف لقياس الرأي، بعد مباراة سويسرا، وشمل 2242 شخصاً، ونشرت نتائجه اليوم الثلاثاء.

ويشكل هذا المعدل تطوراً ملحوظاً بنسبة تزيد كثيراً عن نسبة 2% التي تم تسجيلها خلال استطلاع أجري أواخر نوفمبر الماضي ونسبة 6% التي تم تسجيلها خلال استطلاع مماثل أوائل أبريل.

وتوقع 7% من المشاركين في الاستفتاء خروج المنتخب الألماني من دور الـ16، بينما يرى 19% أن الفريق سينتهي مشواره في دور الثمانية، وأعرب 20% عن اعتقادهم أن الماكينات سيخرجون من قبل النهائي.

وقال 9% من المشاركين في الاستطلاع أن منتخب ألمانيا سيخسر المباراة النهائية في برلين، بينما امتنع 28% عن التصويت.

وينتظر منتخب ألمانيا مواجهة وصيف المجموعة الثالثة الذي يمكن أن يكون إنجلترا أو الدنمارك أو صربيا أو سلوفينيا.

وكان منظم بطولة أمم أوروبا 2024 استهل مشواره بفوز كاسح على أسكتلندا بنتيجة 5-1، ثم فاز على المجر بثنائية من دون رد، وتعادل بصعوبة مع منتخب سويسرا بنتيجة 1-1.